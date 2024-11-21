شراكة استراتيجية بين "كاوست" و"المسؤولية المجتمعية" لدعم التنمية المستدامة وتعزيز الأثر الاجتماعي

كما تهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات العملية والعلمية بين الجانبين، والبحث للمشاركة في استضافة فعاليات المسؤولية الاجتماعية في المملكة، وربط الجمعية مع الشراكات البحثية التي تعمل في مجال العلوم والتقنية في مختلف قطاعات الأعمال، بما في ذلك العلوم البيئية والصحية واكتشاف الفرص المحتملة.