شراكة استراتيجية بين "كاوست" و"المسؤولية المجتمعية" لدعم التنمية المستدامة وتعزيز الأثر الاجتماعي

أبرمت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" وجمعية المسؤولية المجتمعية، مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم التنمية الاجتماعية والمجتمعية من خلال تعزيز التماسك الاجتماعي والاندماج بين المجتمعات المختلفة، بالإضافة إلى تشجيع العمل التطوعي والمبادرات الاجتماعية.
وجاء التوقيع برعاية وزير الإعلام سلمان الدوسري، ضمن فعاليات ملتقى المسؤولية الاجتماعية 2420، الذي تنظمه "جمعية المسؤولية المجتمعية" تحت شعار "الإعلام واقع ومسؤولية" في مقر وكالة الأنباء السعودية في مدينة الرياض، من 20 إلى 21 نوفمبر.
وقع مذكرة التفاهم عن "جمعية المسؤولية المجتمعية" رئيسُ مجلس إدارة الجمعية سعود بن حسين السبيعي؛ بينما مثّل "كاوست" نائب الرئيس المكلف للشؤون التعليمية والأكاديمية البروفيسور عمر كنيو.
وتركز المذكرةُ على تشجيع التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية لتنظيم فعاليات وأنشطة مجتمعية تهدف إلى زيادة المشاركة العامة في المبادرات التنموية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.
كما تهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات العملية والعلمية بين الجانبين، والبحث للمشاركة في استضافة فعاليات المسؤولية الاجتماعية في المملكة، وربط الجمعية مع الشراكات البحثية التي تعمل في مجال العلوم والتقنية في مختلف قطاعات الأعمال، بما في ذلك العلوم البيئية والصحية واكتشاف الفرص المحتملة.
يُذكر أن ملتقى "المسؤولية الاجتماعية 2024" يسعى إلى إبراز دور الإعلام في تعزيز المسؤولية المجتمعية لكل المؤسسات والقطاعات، ويعكس الاستراتيجيات المستقبلية للمسؤولية المجتمعية الإعلامية ويناقش بمشاركة -24 من المتحدثين وصانعي القرار والجهات ذات العلاقة- التجارب في هذا المجال، وكيفية الاستفادة منها في تقديم خدمات إعلامية في مجال المسؤولية المجتمعية في ضوء مستهدفات رؤية السعودية 2030.