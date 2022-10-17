عسير.. 40 متدربة ينهون أول معسكر لـ"وارفة" ببرنامج "ريف"

اختُتِم المعسكر الأول لمبادرة "وارفة" في برنامج "ريف" التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الاثنين، بفندق قصر أبها.
وانطلق البرنامج، الخميس الماضي، ويشارك في تنفيذه منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة، وشهد حفل الاحتفاء بيوم المرأة العالمي.
شارك في المبادرة 40 متدربة من مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى تأهيل السعوديات في مختلف المجالات الزراعية والريفية والإنتاجية وتسهيل الإجراءات الرسمية وطريقة التواصل ببرنامج ريف.
وجرى تنفيذ العديد من الدورات وورش العمل، وخلقت المبادرة الكثير من الفوائد الملموسة؛ مثل: بيئة التعاون والتعارف بين المتدربات، وتنشيط دائرة المعرفة والتثقيف بطرق العمل، والتسويق للمنتجات، ومناقشة التحديات والمعوقات وطرق التغلب عليها.
وأبدى مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله بن حسن الويمني، سعادته بمدى حماس المتدربات، وما أبدينه من رضى خلال اليوم الختامي.
وأشار إلى أن برنامج "ريف" يحظى باهتمام كبير من وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالمحسن الفضلي، ونائب الوزير المهندس منصور المشيطي، وكل مسؤولي الوزارة، شاكرًا إياهم لاختيار منطقة عسير كأول محطة للمبادرة.