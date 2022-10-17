عسير.. 40 متدربة ينهون أول معسكر لـ"وارفة" ببرنامج "ريف"

وجرى تنفيذ العديد من الدورات وورش العمل، وخلقت المبادرة الكثير من الفوائد الملموسة؛ مثل: بيئة التعاون والتعارف بين المتدربات، وتنشيط دائرة المعرفة والتثقيف بطرق العمل، والتسويق للمنتجات، ومناقشة التحديات والمعوقات وطرق التغلب عليها.