100 مشارك في مسيرة جمعيتي "إجلال" و"الحركة الرياضية" بالأفلاج احتفاءً باليوم الوطني

شهدت محافظة الأفلاج مساء اليوم مسيرة رياضية وطنية نظمتها جمعية "إجلال" بالتعاون مع جمعية "الحركة الرياضية" احتفاءً باليوم الوطني السعودي الـ95 تحت شعار «عزنا بطبعنا».
وانطلقت الفعالية بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج عبدالرحمن الخميسة، وبمشاركة فاعلة من شرطة المحافظة والدوريات الأمنية ومرور الأفلاج، وسط تفاعل واسع من الأهالي.
وشارك في المسيرة نحو 100 مشارك من الجمعيات الخيرية والمدارس المختلفة، في لوحة وطنية جسدت روح الانتماء والولاء، وعززت دور الرياضة المجتمعية في ترسيخ قيم المواطنة والاعتزاز بإنجازات الوطن ومسيرته المتجددة.