15 ألف شاب وشابة يستفيدون من برنامج جمعية "كفى" في نهائي كأس الملك بجدة

استفاد أكثر من 15 ألف شاب وشابة من جمهور مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي تقام مساء اليوم، بين فريقَي النصر والهلال، بملعب الجوهرة في محافظة جدة، من البرنامج التعريفي والمعارض المقامة والعيادات المتنقلة التي قدمها فريق جمعية كفى ضمن مبادرة "ملاعبنا نقية".