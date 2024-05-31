15 ألف شاب وشابة يستفيدون من برنامج جمعية "كفى" في نهائي كأس الملك بجدة

استفاد أكثر من 15 ألف شاب وشابة من جمهور مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي تقام مساء اليوم، بين فريقَي النصر والهلال، بملعب الجوهرة في محافظة جدة، من البرنامج التعريفي والمعارض المقامة والعيادات المتنقلة التي قدمها فريق جمعية كفى ضمن مبادرة "ملاعبنا نقية".
وقال مدير عام جمعية "كفى" بمنطقة مكة المكرّمة إبراهيم بن أحمد الحمدان: "نهدف من خلال (ملاعبنا نقية) لتوعية الشباب بخطر السموم، من خلال فريق الجمعية التوعوي والذي يرافقه 10 من المتطوعين من أطباء ومنظمين، وجرى توزيع النشرات التوعوية لتبين أخطار التدخين والمخدرات".
وأضاف "الحمدان": "معرض كفى وعياداتها المتنقلة بدأت منذ الساعات الأولى قبل انطلاق المباراة، وزارت الآلاف من الجماهير الذين حرص بعضهم على الحصول على عنوان الجمعية لأجل البدء بتلقي العلاج".
وقدم "الحمدان" شكره لفرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة، ورابطة دوري المحترفين على إتاحة هذه الفرصة القيّمة، وتعاونهما لتوعية المجتمع الرياضي.
الجدير بالذكر أن "كفى" عبر فروعها في منطقة مكة المكرّمة تستهدف فئة الشباب من خلال وجودهم في الملاعب، ببرامج وقائية وتثقيفية، وذلك للاستفادة من فرصة شغفهم بالرياضة، وجعل هذا الحدث رياضياً وصحياً في آنٍ واحد.
يشار أن هذه الفعاليات تأتي ضمن اليوم العالمي للامتناع عن التدخين والذي يصادف اليوم الجمعة.