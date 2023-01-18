متدربو "أبها" و"الحريضة" يدشنان مبادرة لتنظيف جزيرة النورس

دشن متدربو الكلية التقنية بأبها والمعهد الصناعي الثانوي بالحريضة، اليوم الأربعاء، مبادرة لتنظيف جزيرة النورس بالبحر الأحمر.
تأتي تلك المبادرة انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للكلية التقنية بأبها، وتفعيلًا للشراكة بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بعسير وأمانة المنطقة.
وقال عميد الكلية المهندس ناصر بن سعيد آل زيدان: إن المبادرة تهدف إلى حماية البيئة البحرية للجزيرة، وبناء ثقافة العمل التطوعي لدى المتدربين، وتفعيل الشراكة مع أمانة عسير.
وأضاف "ناصر" أن عشرة متدربين يشاركون من الكلية في المبادرة من الكلية، ومن المعهد خمسة، بالإضافة إلى عدد من المدربين والمشرفين بالكلية والمعهد.
وأكد أن هذه المبادرة تأتي استمرارًا لمبادرات الكلية في مجال المسؤولية المجتمعية والمبادرات البيئية.