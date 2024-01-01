"بيئة الجموم" تحتضن لقاء عن أهمية تأسيس الجمعيات التعاونية وأثرها المجتمعي

نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم ، و مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لقاء عن " أهمية تأسيس الجمعيات التعاونية وأثرها على الفرد والمجتمع" بمقر المركز بالجموم .
جاء ذلك بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة فايز العتيبي ومدير مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم المهندس رشاد الزهراني ، كما شارك في اللقاء رامي عز الدين ، رئيس وحدة الإشراف بمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة، والمستشار خالد الداوود خبير التعاونيات الزراعية بمنظمة الفاو ، والدكتور أحمد الموسى ، و عبدالله البركاتي .
واستعرض اللقاء دور الجمعيات التعاونية الزراعية في المساهمة بتحقيق أهداف التنمية الشاملة للبلاد ، وتوفير فرص العمل للمواطنين في القطاعات الزراعية كافّة، وتحسين الدخول ورفع مستوى المعيشة، إضافة إلى توفير عناصر الإنتاج للأنشطة المختلفة، والمشاركة في نمو الناتج المحلي.
وأكد المجتمعون خلال اللقاء على أهمية تعزيز دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وتعزيز قدراتها المؤسسية حتى تصبح شريكاً فعالاً في التنمية الزراعية المستدامة ، واهمية تنسيق الجهود والخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاونية، وتشجيع وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بينها، وإيجاد الفرص الاستثمارية للجمعيات التعاونية لتنمية القطاع التعاوني، وتشجيع القطاعين العام والخاص على دعم العمل التعاوني والتفاعل معه، ونشر ثقافة العمل التعاوني داخل المجتمع، والتشجيع على إقامة البرامج التدريبية والتأهيلية للعاملين بالجمعيات التعاونية ومن بينها الجمعيات المتعلقة بالشأن الزراعي.