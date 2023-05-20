"بيئة مكة" تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للنحل

شارك فرعُ وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المجتمعَ الدولي، بالاحتفال باليوم العالمي للنحل، والذي يصادف 20 مايو من كل عام مع الجمعية التعاونية لنحّالي مكة المكرمة في فعالية انطلقت يوم الخميس في محافظة جدة، وتستمرّ حتى العاشرة من مساء اليوم السبت.