"بيئة مكة" تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للنحل

شارك فرعُ وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المجتمعَ الدولي، بالاحتفال باليوم العالمي للنحل، والذي يصادف 20 مايو من كل عام مع الجمعية التعاونية لنحّالي مكة المكرمة في فعالية انطلقت يوم الخميس في محافظة جدة، وتستمرّ حتى العاشرة من مساء اليوم السبت.
وفي العاصمة المقدّسة وفي محافظة العرضيات، أقيمت ورشة تعريفية بالنحل وزراعة المنحل الإرشادي في قرية مران - المنحل الإرشادي.
وشارك في فعاليات جدة إدارةُ الزراعة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ومكتب وزارة البيئة بمحافظة جدة، وقسم التطوُّع والمسؤولية الاجتماعية، وشاركت في الفعاليات العيادة المتنقّلة والمزوّدة بمعمل خاص للكشف المبكر عن أمراض نحل العسل، ضمن الخدمات التي تقدّمها الوزارة للمزارعين والنحالين.
وتهدف الفعاليات لنشر الوعي بأهمية نشر ثقافة استهلاك عسل النحل، وتوعيته بأهمية هذه المنتجات صحيًّا، خاصة في ظلّ الميزة النسبية لكل منطقة، والوصول لأكبر قدر من المستهلكين؛ وهو ما ينعكس علي تحقيق المصلحة للنحّال.