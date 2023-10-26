"الأمر بالمعروف" تفعّل برنامج "فاجتنبوه لعلكم تفلحون" بالمستشفى والمعهد الصناعي الثانوي بالدواسر

زار رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة وادي الدواسر، الشيخ ناصر بن حسن الذروي، مساعد مدير مستشفى المحافظة العام محمد بن مبارك الدوسري؛ لتفعيل البرنامج التوعوي والوقائي "فاجتنبوه لعلكم تفلحون" للتحذير من خطر المخدرات.
يأتي ذلك انطلاقاً من الدور التوعوي والوقائي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفروعها وفق اختصاصاتها ورسالتها للمجتمع.
وتم تفعيل البرنامج بالتعاون مع المعهد الصناعي الثانوي بالمحافظة؛ بهدف بيان الحكم الشرعي لتحريم المخدرات، وإبراز خطرها وأضرارها على المجتمع، وجهود المملكة في محاربتها، وإسهام الرئاسة العامة مع الجهات المعنية في الحد من انتشارها، عبر اللوحات التوعوية والشاشات الرقمية.