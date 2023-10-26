"الأمر بالمعروف" تفعّل برنامج "فاجتنبوه لعلكم تفلحون" بالمستشفى والمعهد الصناعي الثانوي بالدواسر

وتم تفعيل البرنامج بالتعاون مع المعهد الصناعي الثانوي بالمحافظة؛ بهدف بيان الحكم الشرعي لتحريم المخدرات، وإبراز خطرها وأضرارها على المجتمع، وجهود المملكة في محاربتها، وإسهام الرئاسة العامة مع الجهات المعنية في الحد من انتشارها، عبر اللوحات التوعوية والشاشات الرقمية.