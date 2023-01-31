توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة محمد بن فهد ومجلس شباب حائل

وأشار إلى أن مجلس شباب حائل، أول مجلس شبابي بالمملكة العربية السعودية يعمل على إجراء دراسات استشرافية للعشر سنوات المقبلة في عدد من المجالات منها: تنمية الشباب ومهارات المستقبل ومستقبل التنمية والاقتصاد والسياحة والثقافة بالمنطقة، بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.