توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة محمد بن فهد ومجلس شباب حائل

رعى نائب أمير حائل، نائب رئيس مجلس شباب المنطقة، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، بالإمارة، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم بين جامعة الأمير محمد بن فهد "مركز الدراسات الاستشرافية"، ومجلس شباب منطقة حائل.
جاء ذلك بحضور نائب رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد للشؤون الأكاديمية الدكتور فيصل بن يوسف العنزي، ونائب رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد المشارك لتطوير الأعمال الدكتور محمد بن عثمان الحزيم.
وقال رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري: إن توقيع الاتفاقية يؤكد التزام الجامعة بالمسؤولية الاجتماعية وإحداث الأثر الإيجابي في المجتمعات.
وتمثل هذه الاتفاقية أهمية في مجال استشراف المستقبل لمنطقة حائل، بالمناهج العالمية المعتمدة ووضع الخطط المناسبة لتحقيق مخرجاتها والاستعداد لمواجهة تحدياتها.
وبهذه المناسبة قدم رئيس الجامعة شكره وتقديره إلى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، على إتاحة الفرصة لتوقيع هذه الاتفاقية والنابع من اهتمامهما باستشعار مستقبل المنطقة وتحقيق متطلبات ذلك.
من جانبه أكد أمين مجلس شباب حائل الدكتور جمال الرويضي، أهمية الدراسات المبنية على أسس علمية وميدانية مع الجامعات العريقة كجامعة الأمير محمد بن فهد.
وأشار إلى أن مجلس شباب حائل، أول مجلس شبابي بالمملكة العربية السعودية يعمل على إجراء دراسات استشرافية للعشر سنوات المقبلة في عدد من المجالات منها: تنمية الشباب ومهارات المستقبل ومستقبل التنمية والاقتصاد والسياحة والثقافة بالمنطقة، بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
كما أكد أهمية الدعم الذي يحظى به مجلس شباب منطقة حائل، من قبل أمير حائل رئيس مجلس شباب المنطقة ونائبه، في ظل دعم حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله-.