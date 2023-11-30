غرفة حفر الباطن تنظّم دورة "إدارة المشاريع القانونية"

نظّمت غرفةُ حفر الباطن، مساء الأربعاء، دورةً تدريبية بعنوان "إدارة المشاريع القانونية"، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة مفرج السهلي، وبمشاركة أكثر من "240" متدرّبًا ومتدرّبة.
قدم الدورةَ عضوُ مجلس الأعمال السعودي - التركي في اتحاد الغرف السعودية، مدير دائرة التطوير والابتكار في شركة "أساب للحلول القانونية" المحامي أيمن بن أحمد السهيّان.
وتناولت الدورةُ تعريفَ المشاركين بإدارة المشروعات القانونية، وأثرها على ضبط جودة الخدمة القانونية.
وتُعدُّ إدارة المشروعات القانونية مطلبًا متناميًا في عالم الأعمال في ظل التطور السريع للشركات والمؤسسات، لتحقيق النجاح في الأعمال التجارية.
وقال المحامي أيمن السهيّان: إن الدورة تهدف إلى تزويد المشاركين بالأدوات اللازمة لإدارة المشروعات القانونية بكفاءة وفاعلية من خلال تحليل المخاطر القانونية، وإدارة الوقت وإدارة التواصل والمراقبة والتحكم، ومتابعة المتغيرات.
واعتبر "السهيّان" أن دورات إدارة المشروعات القانونية، أداة قوية لتطوير المهارات القانونية والإدارية اللازمة للمحامين والعاملين في مجال القانون.
وفي ختام الدورة قدّم نائب رئيس غرفة حفر الباطن مفرج السهلي، درعًا لتكريم المحامي "السهيّان"، والتقطت الصور التذكارية.