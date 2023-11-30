غرفة حفر الباطن تنظّم دورة "إدارة المشاريع القانونية"

نظّمت غرفةُ حفر الباطن، مساء الأربعاء، دورةً تدريبية بعنوان "إدارة المشاريع القانونية"، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة مفرج السهلي، وبمشاركة أكثر من "240" متدرّبًا ومتدرّبة.