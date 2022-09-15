"الصحة" توعي منسوبيها في اليوم العالمي للزهايمر

واستهدفت الوزارة من الفعالية توعية أكثر من 200 من منسوبيها، من قبل عدد من القيادات والكوادر الصحية في مختلف التخصصات؛ حيث تمت توعيتهم عن أمراض الخرف والزهايمر، وتقديم شرح تفصيلي عن مفهومهما، والتغيرات التي تترافق معهما، إضافة لطريقة التعامل مع مريض الخرف والزهايمر، عبر مجموعة من الوسائل التوعوية والأركان، إلى جانب إجراء فحص للذاكرة لنحو 120 من منسوبي "الصحة" الذين زاروا الفعالية، عبر مجموعة من الاختبارات التشخيصية المعتمدة.