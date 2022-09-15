"الصحة" توعي منسوبيها في اليوم العالمي للزهايمر

نظمت "الصحة" فعالية تحت شعار "ذاكرة فضلكم لا تشيخ" بمناسبة اليوم العالمي لمرضى الزهايمر الذي يصادف يوم 15 سبتمبر 2022م، وذلك بالتعاون مع الجمعية السعودية لكبار السن، وجمعية واحة الوفاء.
واستهدفت الوزارة من الفعالية توعية أكثر من 200 من منسوبيها، من قبل عدد من القيادات والكوادر الصحية في مختلف التخصصات؛ حيث تمت توعيتهم عن أمراض الخرف والزهايمر، وتقديم شرح تفصيلي عن مفهومهما، والتغيرات التي تترافق معهما، إضافة لطريقة التعامل مع مريض الخرف والزهايمر، عبر مجموعة من الوسائل التوعوية والأركان، إلى جانب إجراء فحص للذاكرة لنحو 120 من منسوبي "الصحة" الذين زاروا الفعالية، عبر مجموعة من الاختبارات التشخيصية المعتمدة.
وتقدم الإدارة المتخصصة لطب كبار السن في "الصحة" خدماتها عبر 10 مراكز وعيادات تخصصية تتوزع في مجموعة من المدن الطبية في المملكة؛ حيث بلغ إجمالي عدد المراجعين لها خلال الربع الأول والثاني من عام 2022 ما يقارب 5000 مراجع ومراجعة.