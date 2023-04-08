"رفاء" تختتم برنامج "التأهيل والتدريب لممارسي الإرشاد الأسري"

اختتمت جمعية التنمية الأسرية بمكة "رفاء"، اليوم السبت، في مقرّها؛ برنامج "التأهيل والتدريب لممارسي الإرشاد الأسري"، تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع جمعية "المودة".
واستمرّ البرنامج لمدة أربعة أسابيع بواقع 100 ساعة تدريبية، لتأهيل المستشارين تأهيلًا علميًّا ومهاريًّا، وإكسابهم الخبرات.
من جانبه أشاد المدير العام للجمعية مهنا الشريف، بالدور الذي توليه الوزارة للجمعيات، بما يتوافق مع رؤية المملكة "2030"؛ حيث أولت اهتمامًا بالغًا بالأسرة، ضمن أهمّ المحاور التي ترتكز عليها الرؤية؛ وهي بناء مجتمع حيوي.