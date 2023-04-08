"رفاء" تختتم برنامج "التأهيل والتدريب لممارسي الإرشاد الأسري"

من جانبه أشاد المدير العام للجمعية مهنا الشريف، بالدور الذي توليه الوزارة للجمعيات، بما يتوافق مع رؤية المملكة "2030"؛ حيث أولت اهتمامًا بالغًا بالأسرة، ضمن أهمّ المحاور التي ترتكز عليها الرؤية؛ وهي بناء مجتمع حيوي.