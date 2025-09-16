رئيس جامعة جازان يدشّن الأنشطة الطلابية للعام 1447هـ

دشّن رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبو راسين، الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 1447هـ، مؤكدًا أن نجاح الجامعة وتميزها في مختلف المناشط يعود إلى الجهود المخلصة التي بذلها الجميع، مشيرًا إلى أن الطلبة هم القلب النابض للجامعة وسر نجاحاتها.
وأقيم الحفل الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب على مسرح كلية الأعمال بالمدينة الجامعية، بحضور وكلاء الجامعة وعدد من مسؤوليها.
وشهدت الفعالية استعراض منجزات الأنشطة الطلابية خلال العام الماضي 1446هـ، والتي شملت أكثر من 1493 برنامجًا وفعالية نُفذت على مدار العام. كما قدّم وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة الدكتور محمد بن إبراهيم متنبك ملامح خطة العام الجديد 1447هـ، التي تتضمن برامج ثقافية ورياضية واجتماعية وتطوعية وتدريبية، إلى جانب محاور وطنية وصحية وبيئية وتعليمية وتقنية ومجتمعية واقتصادية.
واختتم الحفل بتكريم رئيس الجامعة للفائزين بجوائز الأنشطة الطلابية للعام الماضي، إضافة إلى المتميزين من الطلبة والكليات.