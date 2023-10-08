"العطاء الأسري" محور ملتقى "مستقبل القطاع غير الربحي"

وأوضح العتيبي أن "المجتمع السعودي يتميز بالمودة والبر والكرم، التي شكلت أهم الأسس التي قامت عليها الدولة السعودية المعطاء، وارتبط هذا السلوك بالقيم التي نستمدها من ديننا الحنيف، الذي يحث على العطاء والبذل؛ إذ يقول الله تعالى {وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ}، ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفًا). ونحن نردد كثيرًا في مجالسنا (الكريم مُعان)، ونؤمن بأن العطاء مرتبط بالسعادة والنماء.. وكان من مآثر الملك عبدالعزيز -رحمه الله- البذل والسخاء، وحث المجتمع على التكافل الاجتماعي، وسار على هذا النهج أبناؤه الكرام.. فالعطاء منهج حياة في المجتمع السعودي وقيادته الرشيدة".