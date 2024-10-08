نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء "درع" للبحث والإنقاذ بالمنطقة

استقبل نائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس إدارة جمعية "درع" للبحث والإنقاذ والإغاثة بتبوك محمد بن عبدالله الشهراني، وأعضاء الجمعية، بمناسبة انطلاق أعمال الجمعية بالمنطقة.
وفي بداية اللقاء رحب الأمير خالد بن سعود، برئيس وأعضاء الجمعية، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح، منوهًا بما يحظى به القطاع غير الربحي بالمملكة من دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله - وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد نائب أمير المنطقة، أهمية رسالة ومهام وأهداف الجمعية الإنسانية التي تقوم بأدوار تطوعية ومساندة الجهات المعنية وفق الأنظمة واللوائح، مشيدًا بما يقوم به أعضاء الجمعية ومنتسبيها من أعمال تطوعية بشكل مؤسسي وتكاملي مع القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد دعم جميع أعمال الجمعية من قبل إمارة المنطقة والجهات الحكومية وتسخير كل الإمكانات لإنجاح أعمالهم.
من جانبه قدم "الشهراني" باسمه وأعضاء الجمعية شكرهم وتقديرهم لنائب أمير منطقة تبوك، على ما تفضل به من نصحٍ وتوجيه في سبيل تطوير عمل الجمعية، مثمنًا دعمه لجميع الجمعيات التطوعية بالمنطقة.
وفي نهاية الاستقبال، تسلم نائب أمير منطقة تبوك، من رئيس جمعية "درع" للبحث والإنقاذ والإغاثة بالمنطقة، درعًا تذكارية بهذه المناسبة.