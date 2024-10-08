نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء "درع" للبحث والإنقاذ بالمنطقة

استقبل نائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس إدارة جمعية "درع" للبحث والإنقاذ والإغاثة بتبوك محمد بن عبدالله الشهراني، وأعضاء الجمعية، بمناسبة انطلاق أعمال الجمعية بالمنطقة.