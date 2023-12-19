"الزهراني" يناقش البرامج والخدمات التي تقدمها "تراحم" لنزلاء "سجن الطائف"

وجرى خلال اللقاء مناقشة البرامج والخدمات التي تقدمها تراحم لنزلاء السجن وأسرهم والمفرج عنهم، إضافة لكيفية تطوير هذه البرامج وتقديم المبادرات والدعم المادي والمعنوي والنفسي للمستفيدين، وتدريبهم بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم، ومساعدتهم على تخطي العقبات نحو حياة كريمة وكل ما فيه إصلاح وتدريب وتوعية حتى ما بعد الإفراج عنهم.