"‪ تعليم الطائف" تحتفي بالمعلم في يومه العالمي بـ 1200 مدرسة

تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، بيوم المعلم، الذي يصادف الخامس من شهر أكتوبر من كل عام، والذي يصادف بعد غدٍ الخميس 20 ربيع أول؛ بالعديد من الفعاليات والبرامج؛ تأكيدًا لمكانة المعلم والدور الرائد الذي يقوم به والرسالة السامية التي يقدمها.