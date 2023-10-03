"‪ تعليم الطائف" تحتفي بالمعلم في يومه العالمي بـ 1200 مدرسة

تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، بيوم المعلم، الذي يصادف الخامس من شهر أكتوبر من كل عام، والذي يصادف بعد غدٍ الخميس 20 ربيع أول؛ بالعديد من الفعاليات والبرامج؛ تأكيدًا لمكانة المعلم والدور الرائد الذي يقوم به والرسالة السامية التي يقدمها.
وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، في تصريحٍ لـ"سبق"؛ على أهمية المناسبة في إبراز جهود المعلمين والمعلمات وعطاءاتهم في صناعة القدرات البشرية وقيادة المستقبل، منوهًا إلى دعم القيادة الحكيمة، حفظها الله، للتعليم.
وأضاف "الغامدي": أن المعلّمين واﻟﻤﻌﻠﻤﺎت أثبتوا ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ رفع نواتج التعلم وتحويل اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻜﺒﺮى إﻟﻰ ﻓﺮص ﻟﻠﻨﺠﺎح، ودورﻫﻢ ﺣﺎﺳﻢ في تطوير التعليم وفق رؤية 2030.
مؤكدًا أن الإدارة العامة للتعليم اعتمدت خطة عامة للاحتفاء بيوم المعلم وفق توجيهات وزارة التعليم، تتضمّن العديد من البرامج والفعاليات، والتي ستُنفذ بجميع المدارس للبنين والبنات وفق التعميم المنظم للاحتفاء بهذه المناسبة.
وأكّد "الغامدي" على جميع مديري ومديرات أكثر من 1200 مدرسة، على أهمية الاحتفاء بالمعلم؛ كونه إحدى الركائز الأساسية والمهمة في المنظومة التعليمية؛ تقديرًا وعرفانًا بالدور التنموي والرائد الذي يقوم به في تعليم وإعداد أجيال المستقبل.
وبيّن مدير تعليم الطائف أن الاحتفاء بيوم المعلم يهدف إلى إبراز دور المعلمين التنموي، وتعزيز دور المعلم ومكانته في بناء الأجيال، والمساهمة في تعزيز المبادرات الإيجابية تجاه المعلم.
وأشار إلى أن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ستنفذ حملة إعلامية تستهدف استثمار المنصات الإعلامية للمدارس والمكاتب؛ لإبراز دور المعلم وتعزيز مكانته وفق خطة الوزارة الإعلامية، وتقديم فقرات تعبر عن دور المعلم في التعليم وإبراز جهوده؛ من خلال المشاركات الطلابية وتكريم المعلمين والمعلمات المتميزين والفائزين بجوائز على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.