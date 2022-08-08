جمعية سفراء التراث تبدأ مزاولة أعمالها رسميًا وتفعيل عضوياتها

و"سفراء التراث" لا تهدف فقط إلى إبراز التراث وكفى، بل تأمل أن يكون كل فرد من أبناء الوطن مهتمًا بالتراث معنيًا بنشره أيًا كان موقعه ومنصبه أو حيثياته في المجتمع.