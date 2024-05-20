"المودة" تؤهل 237 مختصاً في مجال البحث الاجتماعي في 9 مناطق

يأتي هذا البرنامج التدريبي، ضمن مبادرة الجمعية الطموحة التي تهدف إلى تدريب وتأهيل ألف باحث اجتماعي، لتعزيز القدرات الوطنية في مجال البحوث الاجتماعية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التنمية الاجتماعية.