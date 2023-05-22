محافظ الطائف يرعى حفل تكريم 800 طالب متفوق.. غدًا

وقال "الشريف": إن ما يحققه الطلاب في محافظة الطائف من إنجازات، يأتي انطلاقًا من اهتمام قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- بالعملية التعليمية؛ للوصول لجيل متسلّح بالعلم والمعرفة يسهم في دعم مسيرة التنمية التي تعيشها بلادنا الغالية.