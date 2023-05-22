محافظ الطائف يرعى حفل تكريم 800 طالب متفوق.. غدًا

يرعى محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود، غدًا الثلاثاء، حفل تكريم أوائل الطلاب المتفوقين بمدارس تعليم الطائف للعام الدراسي 1443هـ.
تنظم الحفل الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة، ممثلةً في إدارة التوجيه الطلابي "بنين" بقاعة المحاضرات الكبرى في جامعة الطائف؛ لتكريم 800 طالب متفوق بنسبة 100% في الأداء الدراسي.
وقدّم المدير العام للتعليم الأستاذ الدكتور فهد بن ماجد الشريف، الشكر والتقدير لمحافظ الطائف، على دعمه لأبنائه المتفوقين واهتمامه بكل ما من شأنه تحفيز الطالب.
وقال "الشريف": إن ما يحققه الطلاب في محافظة الطائف من إنجازات، يأتي انطلاقًا من اهتمام قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- بالعملية التعليمية؛ للوصول لجيل متسلّح بالعلم والمعرفة يسهم في دعم مسيرة التنمية التي تعيشها بلادنا الغالية.
وأضاف: إن وزارة التعليم قد هيّأت كل أسباب النجاح؛ لتكون مدارسنا محاضن داعمة للتفوق وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما بارك الدكتور "الشريف"، للطلاب تفوقهم، والذي هو ثمرة جهود مباركة من الجد والاجتهاد وتعاون أولياء الأمور مع المدرسة لتحقيق التفوق.