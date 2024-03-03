تدشين فعاليات "اليوم العالمي للدفاع المدني" بمحافظة الليث

واستمع "البقمي" إلى شرحٍ مفصّل عن خطة "مدني الليث" لتنفيذ الفعاليات، بما يُسهم في إيصال رسالة "اليوم العالمي للدفاع المدني"؛ لاستثمار الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، ودعم أعمال السلامة والوقاية والإطفاء والإنقاذ، وتعزيز الوعي المجتمعي بمفهوم الحماية من المخاطر عبر العديد من ورش العمل والندوات لرفع مستوى السلامة العامة وبثّ الرسائل التوعوية، والتعريف بأهمية سلامة المنشآت؛ من خلال عددٍ من الأنشطة بالشراكة مع القطاع الحكومي والخاص؛ لتعزيز نشر ثقافة السلامة وكيفية تجنب المخاطر وتوفير الاشتراطات اللازمة في كل الأنشطة، بما يضمن سلامة الأرواح والممتلكات.