تدشين فعاليات "اليوم العالمي للدفاع المدني" بمحافظة الليث

دشّن محافظُ الليث بالإنابة مصلح بن حمدان البقمي، اليوم الأحد، فعاليّات "اليوم العالمي للدّفاع المدني 2024"، تحت شعار "بالتقنية نسعى لحمايتكم".
جاء ذلك بحضور مدير إدارة الدفاع المدني المكلف بالمحافظة العقيد سعيد بن معدي القرني.
واستمع "البقمي" إلى شرحٍ مفصّل عن خطة "مدني الليث" لتنفيذ الفعاليات، بما يُسهم في إيصال رسالة "اليوم العالمي للدفاع المدني"؛ لاستثمار الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، ودعم أعمال السلامة والوقاية والإطفاء والإنقاذ، وتعزيز الوعي المجتمعي بمفهوم الحماية من المخاطر عبر العديد من ورش العمل والندوات لرفع مستوى السلامة العامة وبثّ الرسائل التوعوية، والتعريف بأهمية سلامة المنشآت؛ من خلال عددٍ من الأنشطة بالشراكة مع القطاع الحكومي والخاص؛ لتعزيز نشر ثقافة السلامة وكيفية تجنب المخاطر وتوفير الاشتراطات اللازمة في كل الأنشطة، بما يضمن سلامة الأرواح والممتلكات.
كما شاهد "البقمي" عرضًا مرئيًّا عن الأنشطة والبرامج التوعويّة التي تتضمّنها الفعاليات.
ونوّه محافظ الليث بالإنابة إلى اهتمام ودعم القيادة الرشيدة بقطاع الدفاع المدني، وتزويده بأحدث المُعدّات والتجهيزات، وكذلك توفير جميع الإمكانات التي تضمنُ الارتقاءَ المستمرّ والدائم بقدراته وطاقاته؛ لتمكينه من القيام بدوره ورسالته في تأمين سلامة الأرواح والمُمتلكات والمنشآت ضدّ جميع الأخطار والحوادث التي قد تواجههم، لا قدر الله، أثناء أداء عملهم، وخصوصًا في الأزمات والطوارئ.