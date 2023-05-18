فقد بصره في سن الـ12 وأتم حفظ القرآن بمساعدة والدته.. محافظ العارضة يكرّم "سلطان"

واستمع "الريثي" لشرح كامل عن مسيرة حفظ الحافظ "سلطان"، حيث قال رئيس الجمعية: "سلطان" التحق بحلقات الحفظ بجامع الجبانة منذ صغره، وعندما بلغ سن الثانية عشرة فقد بصره كاملًا، ولكن حبه لكتاب الله جعله يواصل حفظه بمنزله عن طريق الاستماع بمساعدة والدته، حتى أتم الحفظ للقرآن كاملًا، رغم ما يعانيه من فقد البصر، وضعف في النطق، ثم تقدم للجمعية وتم توجيهه إلى بعض البرامج التي أعانته على مراجعة وضبط الحفظ، وتقدم للاختبار الذي تجريه الجمعية للحفاظ واجتاز الاختبار بتقدير ممتاز.