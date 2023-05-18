فقد بصره في سن الـ12 وأتم حفظ القرآن بمساعدة والدته.. محافظ العارضة يكرّم "سلطان"

تمكّن شاب في محافظة "العارضة" شرق منطقة جازان يدعى سلطان بن سلمان مفرح الجابري، رغم فقده البصر بشكل كامل في سن الثانية عشرة من عمره، من إتمام حفظ القرآن الكريم كاملًا بمساعدة والدته، حيث كان ملازمًا لحلقات التحفيظ، وتم تكريمه اليوم من قبل محافظ العارضة عبدالله بن محمد الريثي في مكتبه بالمحافظة.
واستقبل محافظ العارضة عبدالله بن محمد الريثي صباح اليوم بمكتبه الحافظ الكفيف "سلطان"، يرافقه رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة يحيى حسين اللغبي.
واستمع "الريثي" لشرح كامل عن مسيرة حفظ الحافظ "سلطان"، حيث قال رئيس الجمعية: "سلطان" التحق بحلقات الحفظ بجامع الجبانة منذ صغره، وعندما بلغ سن الثانية عشرة فقد بصره كاملًا، ولكن حبه لكتاب الله جعله يواصل حفظه بمنزله عن طريق الاستماع بمساعدة والدته، حتى أتم الحفظ للقرآن كاملًا، رغم ما يعانيه من فقد البصر، وضعف في النطق، ثم تقدم للجمعية وتم توجيهه إلى بعض البرامج التي أعانته على مراجعة وضبط الحفظ، وتقدم للاختبار الذي تجريه الجمعية للحفاظ واجتاز الاختبار بتقدير ممتاز.
ورحّب محافظ العارضة بالحافظ "سلطان" ورئيس الجمعية، وقال: ولاة أمرنا حريصون الحرص الدائم على تشجيع وتكريم حفظة كتاب الله تعالى.
وأعرب "الريثي" عن سعادته بلقاء "سلطان"، مقدمًا شكره لأسرته التي وقفت وساعدته وساندته حتى كتب له الله حفظ كتابه، وشكر جمعية تحفيظ القرآن بالعارضة على جهودها الكبيرة في تحفيظ كتاب الله لأبناء وبنات هذه المحافظة.
وفي ختام اللقاء، سلّم محافظ العارضة الحافظ "سلطان" جائزة مالية وشهادة إتمام حفظ القرآن الكريم.