جامعة المجمعة تحصل على جائزة التميز والريادة من فئة الجهات التعليمية

حصلت جامعة المجمعة على جائزة التميز والريادة من فئة الجهات التعليمية، حيثُ حققت المركز الأول في مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي للعام 2023م، وهو أحد مشروعات رؤية المملكة 2030م المرتبط بالمستوى الثالث من أهداف الرؤية (تحسين إنتاجية موظفي القطاع الحكومي )، وكرّمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجامعة بمناسبة هذا الإنجاز وفقًا لنتائج المشروع ومعيار الارتباط الوظيفي المستدام.
وأوضح مدير عام إدارة الموارد البشرية سليمان بن بدر البدر أن حصول الجامعة على المركز الأول يأتي نتيجة عمل مشترك وتعاون بين الإدارات المختلفة في الجامعة، وفي ظل اهتمام ومتابعة من قِبل رئيس الجامعة الدكتور صالح بن عبد الله المزعل.
وأكد "البدر" أن الجامعة حريصة على استثمار الكفاءات البشرية وتسخير دورها في تحقيق مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي، وتحقيق الخطة الاستراتيجية الثالثة للجامعة، مقدمًا الشكر لجميع منسوبي الجامعة على جهودهم المبذولة وتحقيق هذا الإنجاز.