جامعة المجمعة تحصل على جائزة التميز والريادة من فئة الجهات التعليمية

حصلت جامعة المجمعة على جائزة التميز والريادة من فئة الجهات التعليمية، حيثُ حققت المركز الأول في مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي للعام 2023م، وهو أحد مشروعات رؤية المملكة 2030م المرتبط بالمستوى الثالث من أهداف الرؤية (تحسين إنتاجية موظفي القطاع الحكومي )، وكرّمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجامعة بمناسبة هذا الإنجاز وفقًا لنتائج المشروع ومعيار الارتباط الوظيفي المستدام.