محافظ الخرج يرعى الحفل السنوي لفرع جمعية إنسان

رعى الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج مساء أمس الثلاثاء، الحفل السنوي لفرع جمعية "إنسان" بالمحافظة، بحضور عدد من شركاء إنسان وعدد من أصحاب مسؤولي المحافظة، في بهو برج الخرج.