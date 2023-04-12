محافظ الخرج يرعى الحفل السنوي لفرع جمعية إنسان

رعى الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج مساء أمس الثلاثاء، الحفل السنوي لفرع جمعية "إنسان" بالمحافظة، بحضور عدد من شركاء إنسان وعدد من أصحاب مسؤولي المحافظة، في بهو برج الخرج.
وفور وصوله مقر الحفل، عزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل بتلاوة آيات من كتاب الله الكريم، تلا ذلك "أوبريت" قدّمه عدد من أبناء الجمعية بعنوان "وطني"، يحاكي مسيرة التنمية في المملكة.
عقبها ألقى مدير فرع جمعية إنسان في محافظة الخرج صالح بن محمد العمري، كلمةً بهذه المناسبة رحّب فيها بتشريف محافظ الخرج، كما نوّه فيها بالدعم الكبير التي تحظى به الجمعية من قِبَل القيادة الرشيدة حفظها الله.
بعد ذلك قُدّم عرض مرئي بعنوان "فيلم إنسان"، ثم عرض مرئي آخر عن إنجازات فرع الجمعية بالمحافظة والخدمات التي تقدّمها للمستفيدين وأبرز البرامج والفعاليات لأبناء وأسر إنسان، التي شملت مجالات الإسكان، وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية والسلة الرمضانية وزكاة الفطر وأنواع الكفالة وزكاة المال.
ودشن محافظ الخرج مشاريع جمعية إنسان الجديدة في المحافظة "هدية اليتيم، وتأهيل وحدات سكنية للأيتام".
وفي ختام الحفل كُرّم كبار الداعمين لبرامج الفرع، كما كُرّم الأفراد والجهات المانحة والداعمة.