رئيس جامعة جازان يتسلّم التقريرَ السنوي الثالث لمشروع زراعة أشجار "العود والصندل"

وقدّم "الفهاد" شكرَه وتقديره لرئيس الجامعة على حسن الاستقبال والتعاون المثمر؛ من خلال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المستدامة، والتي تسهم في خدمة الوطن والمواطن وما يعود على المنطقة بالنفع والفائدة تحت توجيهات أمير المنطقة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.