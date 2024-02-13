رئيس جامعة جازان يتسلّم التقريرَ السنوي الثالث لمشروع زراعة أشجار "العود والصندل"

قدّم مديرُ عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان المهندس ظافر بن عايض الفهاد، اليوم الثلاثاء؛ التقريرَ السنوي الثالث لمشروع تجربة زراعة أشجار "العود، والصندل" إلى رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني.
وتعدّ جامعة جازان شريكًا استراتيجيًّا في تنفيد المشروع بالمنطقة.
وتضمّن التقريرُ معلوماتٍ عن نجاح المرحلة الأولى لزراعة أشجار الصندل في المناطق الجبلية والمرحلة الثانية في جميع محافظات جازان.
وأسفر اللقاء عن مناقشة تطوير وتعزيز فرص الشراكة بين الهيئة والجامعة في عدد من المجالات.
وقدّم "الفهاد" شكرَه وتقديره لرئيس الجامعة على حسن الاستقبال والتعاون المثمر؛ من خلال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المستدامة، والتي تسهم في خدمة الوطن والمواطن وما يعود على المنطقة بالنفع والفائدة تحت توجيهات أمير المنطقة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.
بدوره قدّم رئيسُ جامعة جازان شكرَه لمدير عام الهيئة والفريق البحثي على النتائج المثمرة لمشروع زراعة العود والصندل، مؤكّدًا استمرار التعاون في مجال البحوث والتجارب بين الجامعة والهيئة.