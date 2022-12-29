تدشين أول كتاب للجمعية السعودية للأمراض المُعدية لدى الأطفال

نيابة عن الأمين العام للهيئة السعوية للتخصصات الصحية، شرَّف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتخطيط القوى العاملة الصحية، الدكتور زياد بن محمد نقشبندي، اللقاء الخاص بتدشين كتاب "الحمى المالطية" للجمعية السعودية للأمراض المعدية لدي الأطفال، الذي أقيم في فندق كراون بلازا بمدينة الرياض مساء أمس.