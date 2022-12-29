تدشين أول كتاب للجمعية السعودية للأمراض المُعدية لدى الأطفال

نيابة عن الأمين العام للهيئة السعوية للتخصصات الصحية، شرَّف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتخطيط القوى العاملة الصحية، الدكتور زياد بن محمد نقشبندي، اللقاء الخاص بتدشين كتاب "الحمى المالطية" للجمعية السعودية للأمراض المعدية لدي الأطفال، الذي أقيم في فندق كراون بلازا بمدينة الرياض مساء أمس.
وشارك في اللقاء عدد كبير من أطباء الأمراض المعدية للأطفال من مختلف مناطق المملكة.
وتحدثت فيه رئيسة لجنة الأبحاث الدكتورة فاطمة الدبيسي عن خطوات الكتاب ابتداءً من أول الفكرة وحتى الإصدار والطباعة.
ويعتبر الكتاب هو الإصدار الأول للجمعية السعودية للأمراض المعدية للأطفال، وشارك في كتابته نخبة من ذوي الخبرة من الاستشاريين والأطباء في الاختصاص.
وتطمح الجمعية السعودية لأن يكون الكتاب دليلًا وطنيًّا وأحد المراجع الرئيسية في علاج الحمى المالطية لدى الأطفال.