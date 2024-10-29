"تراحم مكة" تنظم حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

نظمت لجنة "تراحم" مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، في مقرها، حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، بحضور عدد من المستفيدين.
جاء ذلك بالتعاون مع قسم إدارة مكافحة الأمراض المعدية بالتجمع الصحي بمكة المكرمة، بواسطة فريق تطوعي من وزارة الصحة.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز دور الرعاية الطبية عبر توفير تطعيمات مجانية تحمي المستفيدين من الأمراض المعدية.
وأوضح المدير التنفيذي للجنة "تراحم" مكة المكرمة وليد الأحمدي، أن اللجنة تسعى لتقديم كل ما يخدم المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية.
وأشار إلى أن حملة التطعيم تأتي في إطار حرص اللجنة على تعزيز الصحة العامة وحماية المجتمع من الأمراض المعدية.
كما أعرب "الأحمدي" عن شكره للتجمع الصحي بمكة المكرمة، وفريق وزارة الصحة التطوعي على تعاونهم وجهودهم المستمرة في إنجاح هذه الحملة، مؤكدًا حرص اللجنة على تنظيم مبادرات مماثلة تعزز الوعي الصحي لديهم.