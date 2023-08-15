"القادسية" يبحث الاستراتيجية الجديدة لكرة القدم والنهوض بالألعاب المختلفة

أكد عدد من الرؤساء السابقين وأعضاء مجالس الإدارات السابقة بنادي القادسية ووجهاء مدينة الخبر، عُمق العلاقات التاريخية الوثيقة والإيجابية مع أرامكو السعودية والتي تُوّجت بنقل مِلكية النادي إلى الشركة ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص في الأندية الرياضية؛ مما يسهم في كتابة فصل جديد في التاريخ المشترك للشركة والنادي، والقيام بدور رئيسي في جهود التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، من خلال الاستثمار في تطوير الرياضة.