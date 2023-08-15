"القادسية" يبحث الاستراتيجية الجديدة لكرة القدم والنهوض بالألعاب المختلفة

أكد عدد من الرؤساء السابقين وأعضاء مجالس الإدارات السابقة بنادي القادسية ووجهاء مدينة الخبر، عُمق العلاقات التاريخية الوثيقة والإيجابية مع أرامكو السعودية والتي تُوّجت بنقل مِلكية النادي إلى الشركة ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص في الأندية الرياضية؛ مما يسهم في كتابة فصل جديد في التاريخ المشترك للشركة والنادي، والقيام بدور رئيسي في جهود التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، من خلال الاستثمار في تطوير الرياضة.
وجاء لقاء الرؤساء السابقين وأعضاء مجالس الإدارات مع نبيل بن عبدالله الجامع، النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو السعودية، بهدف التفاف أبناء البيت القدساوي حول ناديهم، وتعزيز روح الفريق الواحد وزيادة درجات الانتماء لهذا الكيان العريق، وكذلك تعزيز الشعور بالفخر بين لاعبي بني قادس وأهالي الخبر خاصة والمجتمع السعودي عامة، بالنجاحات التي يحققها النادي.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الرؤية والاستراتيجية الجديدة لقطاع كرة القدم وخطة النهوض بالألعاب المختلفة، إلى جانب استراتيجية السنوات المقبلة.
وشدد المشاركون على أهمية مواكبة التطورات الرياضية من خلال الاستثمار النوعي، واستقطاب الكفاءات الرياضية التي تسهم في تحقيق تحول طموح في مختلف الألعاب.
ودعوا إلى تقسيم الألعاب المختلفة في النادي إلى جماعية وفردية بحيث تشمل برامج متنوعة ومميزة تستهدف استقطاب اللاعبين من جميع مناطق الشرقية والمملكة، إلى جانب التسويق الصحيح والفعال للنادي وإبراز أهم مزاياه؛ مشيرين إلى ضرورة تجهيز وبناء وتوسيع القاعدة الجماهيرية للنادي لكي تسهم بفعالية في تحسين صورة النادي وتقوية حضوره في الوسط الرياضي.
وأكد الحضور أن طموح نادي القادسية لا يقتصر على كونه منظومة عمل رياضية فقط؛ بل تعمل على جذب شباب وبنات وأفراد المجتمع كافة للإقبال على ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية؛ لإحداث تأثير إيجابي في حياتهم والإسهام في تقدم الرياضة السعودية.
واختُتم الاجتماع بجولة في مرافق النادي وبنيته التحتية الحالية والاطلاع على الصالة الرياضية، والمرافق الجديدة، وقاعات الاجتماعات الخاصة باللاعبين.
واتفق المجتمعون على الوقوف خلف النادي بروح الفريق الواحد، والعمل على تعزيز الانتماء لهذا الكيان العريق الذي يمثل أهالي الخبر والمنطقة الشرقية، ولطالما أسعد جماهيره بانتصاراته وبطولاته على المستويين المحلي والقاري.