شهادات شكر وتقدير.. مدير مكتب تعليم تيماء يُكَرّم المعلمين والإداريين المتقاعدين

يشار إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يأتي إيمانًا بأهمية مكانة المعلم، وتعزيزًا للدور الرائد الذي يضطلع به والرسالة السامية التي يحملها، ورغبة في إبراز مكانته اللائقة به.