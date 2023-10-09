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شهادات شكر وتقدير.. مدير مكتب تعليم تيماء يُكَرّم المعلمين والإداريين المتقاعدين
إيمانًا بأهمية مكانة المعلم وتعزيزًا للدور الرائد الذي يضطلع به ورسالته السامية
كرّم مدير مكتب التعليم بمحافظة تيماء فواز بن محمد الفقير، صباح أمس بمشاركة مشرفي المكتب، المعلمين والإداريين المتقاعدين، وقُدّمت لهم شهادات الشكر والتقدير.
ووجّه الفقير الشكرَ للمتقاعدين الذين بذلوا أعمارهم في خدمة وطنهم وأبناء الوطن في المجال التعليمي؛ متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم المقبلة؛ مشيرًا إلى أن التقاعد نقلةٌ وتجربة وتغيير لا تعطيل قدرات.
وثمّن دعم القيادة الرشيدة، ووزارة التعليم -ممثلة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك- للاهتمام بكل ما يهم التعليم بالمحافظة.
يشار إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يأتي إيمانًا بأهمية مكانة المعلم، وتعزيزًا للدور الرائد الذي يضطلع به والرسالة السامية التي يحملها، ورغبة في إبراز مكانته اللائقة به.