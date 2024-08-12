تستمر أسبوعين.. "مجمع الملك عبدالله الطبي" بجدة يطلق الحملة التوعوية للعودة للدراسة

وتُعنى الحملة بالتوعية بخدمات وبرامج الصحة المدرسية والتوعية بالسلوكيات الصحية المرتبطة بالعودة للدراسة، ونشر الرسائل التوعوية للوالدين حول الأساليب النفسية لتهيئة أبنائهم للعودة للدراسة، مثل النوم المبكر وتعديل النوم، وتجهيز الفطور الصباحي، والاختيارات الصحية لوجبة فطور صحية، واختيار الحقيبة المدرسية المناسبة والحذاء المناسب، والانسحاب التدريجي من استخدام الأجهزة الإلكترونية والشاشات، والنظافة الشخصية ونظافة الفم والأسنان، وأهمية وجبة الفطور والنشاط البدني، وأساليب الوقاية من العدوى في المدرسة، وشرب الماء وإبقاء الجسم رطبًا خلال الدوام المدرسي، والوقاية من إصابات الشمس والحرارة المرتفعة، واستخدام الواقي الشمسي، واستخدام المظلات، والقبعات، وانتظار الباص في الأماكن المظللة.