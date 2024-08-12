تستمر أسبوعين.. "مجمع الملك عبدالله الطبي" بجدة يطلق الحملة التوعوية للعودة للدراسة

أطلق مجمع الملك عبدالله الطبي عضو تجمع جدة الصحي الثاني، الحملة التوعوية للعودة للدراسة 1446هـ تحت شعار "تعلم بصحة"، المستمرة لمدة أسبوعين، لتهيئة الطلاب صحيًّا ونفسيًّا للعودة للدراسة وتعزيز الصحة العامة.
وتُعنى الحملة بالتوعية بخدمات وبرامج الصحة المدرسية والتوعية بالسلوكيات الصحية المرتبطة بالعودة للدراسة، ونشر الرسائل التوعوية للوالدين حول الأساليب النفسية لتهيئة أبنائهم للعودة للدراسة، مثل النوم المبكر وتعديل النوم، وتجهيز الفطور الصباحي، والاختيارات الصحية لوجبة فطور صحية، واختيار الحقيبة المدرسية المناسبة والحذاء المناسب، والانسحاب التدريجي من استخدام الأجهزة الإلكترونية والشاشات، والنظافة الشخصية ونظافة الفم والأسنان، وأهمية وجبة الفطور والنشاط البدني، وأساليب الوقاية من العدوى في المدرسة، وشرب الماء وإبقاء الجسم رطبًا خلال الدوام المدرسي، والوقاية من إصابات الشمس والحرارة المرتفعة، واستخدام الواقي الشمسي، واستخدام المظلات، والقبعات، وانتظار الباص في الأماكن المظللة.
وبدأت الحملة بث رسائلها التوعوية الصحية عبر الفِرَق الميدانية؛ من خلال إقامة معرض توعوي بمبنى العيادات الخارجية في المجمع الطبي، بالإضافة إلى المراكز الصحية التابعة له، وعبر حسابات التواصل الاجتماعي وشاشات التوقف وكذلك شاشات العرض في المراكز الصحية والبريد الداخلي للموظفين ومحطات التوعية في المراكز التجارية والمنتزهات العامة ومحطات فحوص الصحة المدرسية، وأيضًا عبر جلسة توعوية عبر منصات التواصل المرئي.