باليوم الرابع.. مبادرة أجاويد لصحتك تُقدم 2201 خدمة في بيشة

تستمر مديرية الشؤون الصحية ببيشة، في تقديم الخدمات الطبية عبر مبادرة "أجاويد لصحتك"، التي تتضمن عددًا من العيادات والخدمات المساعدة؛ المختبر، والصيدلية، وعربة التبرع بالدم، والأركان التثقيفية والتوعوية بالشاعر مول في بيشة، ضمن المبادرة التي أطلقتها هيئة منطقة عسير.