باليوم الرابع.. مبادرة أجاويد لصحتك تُقدم 2201 خدمة في بيشة

تستمر مديرية الشؤون الصحية ببيشة، في تقديم الخدمات الطبية عبر مبادرة "أجاويد لصحتك"، التي تتضمن عددًا من العيادات والخدمات المساعدة؛ المختبر، والصيدلية، وعربة التبرع بالدم، والأركان التثقيفية والتوعوية بالشاعر مول في بيشة، ضمن المبادرة التي أطلقتها هيئة منطقة عسير.
وأوضحت "صحة بيشة"، أنها قدّمت أكثر من 2201 خدمة في اليوم الرابع من المبادرة عبر عدد من العيادات الاستشارية والخدمات الطبية المساندة، بالإضافة لمشاركة جهات حكومية وجهات من القطاع غير الربحي، ومتطوعين ساهموا في الإرشاد والتوجيه.
وأشارت "صحة بيشة" إلى أن المبادرة مستمرة حتى يوم الأربعاء 21 رمضان 1444هـ.