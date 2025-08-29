مدير معهد العاصمة النموذجي يشهد انطلاق العام الدراسي 1447هـ

شهد مدير عام معهد العاصمة النموذجي عادل الطخيم، صباح أمس الخميس، انطلاقة العام الدراسي 1447هـ في الأقسام التعليمية بالمعهد، وذلك برفقة مساعديه للشؤون التعليمية والخدمات.
وخلال جولته التفقدية، اطّلع "الطخيم" على جاهزية البيئة التعليمية، وشملت الزيارة المرافق والقاعات والفصول الدراسية، حيث تابع انتظام الطلاب وسير العملية التعليمية، كما شارك في توزيع الكتب المدرسية، وشاهد البرامج والأنشطة المنفذة في اليوم الدراسي الأول.
وشهدت قاعة الشيخ عثمان الصالح انطلاق برنامج الأسبوع التمهيدي لطلاب الصف الأول الابتدائي، والذي تخلله عدد من البرامج والمسابقات الترفيهية، ضمن خطة أعدها قسم النشاط والتوجيه الطلابي بإشراف مباشر من مدير القسم.
كما نظّم القسم المتوسط والثانوي، وروضة الأمير سلطان بن محمد، عدة فعاليات بمناسبة العودة للدراسة، بإشراف مديري الأقسام التعليمية.
وتكاملت جهود النشاط الطلابي والخدمات المساندة في تهيئة البيئة المدرسية، حيث نُشرت اللوحات الترحيبية في مرافق المعهد، بينما أطلق قسم الإعلام حملة ترحيبية بالطلاب عبر حسابات التواصل الاجتماعي والشاشات الداخلية في الأقسام.
وفي ختام الجولة، حثّ "الطخيم" أبناءه الطلاب على أن تكون بداية العام الدراسي انطلاقة جادة نحو التفوق والتميز، مؤكدًا أهمية الانضباط والجدية لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.