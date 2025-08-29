مدير معهد العاصمة النموذجي يشهد انطلاق العام الدراسي 1447هـ

وخلال جولته التفقدية، اطّلع "الطخيم" على جاهزية البيئة التعليمية، وشملت الزيارة المرافق والقاعات والفصول الدراسية، حيث تابع انتظام الطلاب وسير العملية التعليمية، كما شارك في توزيع الكتب المدرسية، وشاهد البرامج والأنشطة المنفذة في اليوم الدراسي الأول.