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جامعة دار الحكمة تنفذ مبادرة الكات ووك 2022 بالتعاون مع أمانة جدة

ضمن المبادرات التي أُطلقت في المملكة للحفاظ على القط البري من الانقراض
جامعة دار الحكمة تنفذ مبادرة الكات ووك 2022 بالتعاون مع أمانة جدة
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نفذت جامعة دار الحكمة بالتعاون مع أمانة محافظة جدة اليوم الأربعاء مبادرة الكات ووك داخل الجامعة بمشاركة مجتمعية من منسوبي وطلاب الجامعة.

وأوضحت الدكتورة ملاك أبو نار عميدة شؤون الطالبات وعلاقات الخريجين أن هذه المبادرة النوعية التي نفذتها الجامعة تأتي ضمن المبادرات التي أُطلقت في المملكة للحفاظ على القط البري من الانقراض.

وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية بأمانة محافظة جدة المهندس هتان بن هاشم حموده أن أمانة جدة داعمة لكل المبادرات التي تنفذها الجامعات بما يحقق مستهدفات العمل التطوعي للوصول إلى مليون متطوع غير ربحي.

أمانة جدة
جامعة دار الحكمة
الكات ووك 2022

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