جامعة دار الحكمة تنفذ مبادرة الكات ووك 2022 بالتعاون مع أمانة جدة

وأوضحت الدكتورة ملاك أبو نار عميدة شؤون الطالبات وعلاقات الخريجين أن هذه المبادرة النوعية التي نفذتها الجامعة تأتي ضمن المبادرات التي أُطلقت في المملكة للحفاظ على القط البري من الانقراض.