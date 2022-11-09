جامعة دار الحكمة تنفذ مبادرة الكات ووك 2022 بالتعاون مع أمانة جدة

نفذت جامعة دار الحكمة بالتعاون مع أمانة محافظة جدة اليوم الأربعاء مبادرة الكات ووك داخل الجامعة بمشاركة مجتمعية من منسوبي وطلاب الجامعة.
وأوضحت الدكتورة ملاك أبو نار عميدة شؤون الطالبات وعلاقات الخريجين أن هذه المبادرة النوعية التي نفذتها الجامعة تأتي ضمن المبادرات التي أُطلقت في المملكة للحفاظ على القط البري من الانقراض.
وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية بأمانة محافظة جدة المهندس هتان بن هاشم حموده أن أمانة جدة داعمة لكل المبادرات التي تنفذها الجامعات بما يحقق مستهدفات العمل التطوعي للوصول إلى مليون متطوع غير ربحي.