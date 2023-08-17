18 جوادًا تتنافس للتتويج بكأس إمارة منطقة مكّة المكرّمة

يتسابق 18 جوادًا، السبت المقبل، من أجل التتويج بكأس إمارة منطقة مكة المكرمة، ضمن الحفل الـ33 من موسم سباقات الطائف، الذي ينظّمه نادي سباقات الخيل على ميدان الملك خالد بن عبد العزيز في الحوية.
وينظّم النادي الحفلات السباقيّة 31 و32 و33 أيام الخميس والجمعة والسبت، ويتألف كل حفلٍ من 9 أشواط، تتنوع درجاتها وتصنيفاتها وأعمارها.
ويصل مجموع جوائز الأشواط على مدى الأيام الثلاثة إلى مليون و829 ألف ريال، بواقع 204 آلاف لليوم الأول، و740 ألفًا للثاني، و885 ألفًا للثالث، الذي يحدّد سابع أشواطه بطل كأس إمارة منطقة مكة المكرمة.
وفيما كانت هذه الكأس أولى كؤوس النسخة الماضية من الموسم، فإنها الكأس التاسعة هذا العام، وتُوِّج بها في منتصف شهر يونيو 2022، الجواد "كينجز سليبر"، المملوك للأمير فيصل بن خالد عبدالعزيز، وسبقتها، خلال النسخة الجارية، كؤوس جامعة أم القرى، وجامعة الملك عبدالعزيز، ومهرجان الورد الطائفي، وشبرا، والهدا، والشفا، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، إضافةً إلى كأس نادي سباقات الخيل.
وتتنافس نخبة من الجياد على الكأس، منها "إيشيان أنجل"، المملوك للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، و"وقود"، المملوك للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، و"مان أوف ذا نايت"، المملوك للشيخ عبدالله بن حمود المالك الصباح، و"تشيفدوم"، المملوك لإسحاق جميل التركمانيّ.
ويدخل إسطبل الأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز الشوط، الذي يمتدّ لـ1600 متر، بالجوادين "إمبلم إيجل" و"باور لينك"، وكلاهما يتدربان على يدي شالح العضياني، وسيقودهما -على الترتيب- الفارسان وجبرتو راموس وإيديكاسترو.
ويصل مجموع جوائز الشوط، الأغلى بين سباقات الحفل الـ33، إلى 150 ألف ريال، نصفُها لصاحب المركز الأول، والسباق مفتوح الدرجات لعمر 4 سنوات فأكثر.
ومن الخيّالة المشاركين عادل الفريديّ، ومحمد الدهام، الذي سيقود "إيشيان إيجل"، وعبدالله الفيروز، وعبدالله العوفي، الذي سيقود "وقود"، وأصيل السرحانيّ، فضلًا عن لويس موراليس ورودريجيز خوسيه.
وضمن الحفل الـ32، الذي ينطلق الجمعة، يتنافس 18 جوادًا على جائزة نادي سباقات الخيل التقديريّة، التي ستكون عنوان الشوط التاسع، الممتدّ لـ1600 متر.
وتضمّ قائمة جياد الشوط، مفتوح الدرجات لعمر 3 سنوات، أسماءً مثل "أنكل" و"فاينل دستنيشن"، المملوكين للشيخ عبدالله حمود المالك الصباح، و"قود كونيكشن"، لمالكه ماجد مترك القحطانيّ، و"كوريكت آند رايث"، لعبدالله مبارك سرحان العتيبيّ، و"صاطي" لسلطان عبدالرحمن العماج.
بينما يشارك إسطبل الأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز في الشوط بالجوادين "ريدي تو كونكت"، الذي سيقوده لويس موراليس، و"ميستر سكيلز"، الذي سيقوده وجبرتو راموس، ويتدرّب الجوادان أيضًا مع شالح العضياني.
ويخوض المالك رفاعي صنت الغريبان المنافسة نفسها بالجوادين "أماريلو جولد"، مع الخيّال إيدي كاسترو، و"كيند سبيرت"، مع الخيّال كاميلو أوسبينا، وكلاهما يدرّبهما ناصر فواز.
ويصل مجموع جوائز الشوط، مفتوح الدرجات لعمر 3 سنوات، إلى 130 ألف ريال، وهو ثاني أغلى سباقات الجمعة بعد الشوط السادس، مفتوح الدرجات للخيل العربيّة (تكافؤ 90- 105) عمر 4 سنوات فأكثر، والذي تبلغ جوائزه 150 ألفًا، بينما يمتدّ طوله لـ1600 متر، يتنافس عليها 10 جياد وفرس واحدة.
ويشهد الحفل الـ31، غدًا الخميس، خمسة أشواط للخيل والأفراس المبتدئة، ويتراوح مجموع جوائز الشوط الواحد من أشواطه التسعة بين 19 ألف ريال و36 ألفًا.