18 جوادًا تتنافس للتتويج بكأس إمارة منطقة مكّة المكرّمة

وفيما كانت هذه الكأس أولى كؤوس النسخة الماضية من الموسم، فإنها الكأس التاسعة هذا العام، وتُوِّج بها في منتصف شهر يونيو 2022، الجواد "كينجز سليبر"، المملوك للأمير فيصل بن خالد عبدالعزيز، وسبقتها، خلال النسخة الجارية، كؤوس جامعة أم القرى، وجامعة الملك عبدالعزيز، ومهرجان الورد الطائفي، وشبرا، والهدا، والشفا، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، إضافةً إلى كأس نادي سباقات الخيل.