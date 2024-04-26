محافظ حريملاء يرعى توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية أصدقاء المرضى والمستشفى العام

رعى محافظُ حريملاء عبدالرحمن الغملاس، في مقرّ المحافظة، توقيعَ اتفاقية تعاون وشراكة بين جمعية أصدقاء المرضى بالمحافظة ومستشفى حريملاء العام.
وفي التفاصيل: مثّل جمعيةَ أصدقاء المرضى رئيسُ مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالرحمن التركي، فيما وقّع عن مستشفى حريملاء العام مديرُ المستشفى الأخصائي تركي العصيمي، وحضر التوقيع المدير التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثالث ناصر الخليوي.
وتضمنت الاتفاقية جوانب عديدة؛ منها: دعم المستشفى في توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وفق الاحتياج، وآلية مساعدة المرضى المحتاجين لخدمات الجمعية، وبرامج زيارات المرضى وتلمس احتياجاتهم، وإقامة المبادرات النوعية التي تخدم المرضى، وبرامج التوعية والتثقيف الصحي؛ وذلك بهدف تعزيز السلوك الصحي الإيجابي لدى المرضى وذويهم، وتقديم الخدمات الصحية والتسهيلات للمرضى المحتاجين.
ونوه محافظ حريملاء عبدالرحمن الغملاس إلى الاتفاقية، مؤكّدًا أنها تعزّز مستهدفات ومضامين رؤية الوطن 2030م، وبرنامج التحول الوطني لتفعيل الشراكات المجتمعية وتعزيز ثقافة التعاون والمواطنة والشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي.
وأشار "الغملاس" إلى أن القطاع غير الربحي شريك في كافة المجالات إلى جانب القطاع الحكومي والقطاع الخاص، متمنيًا التوفيق لكل ما من شأنه المساهمة في رفع مستوى الرعاية الصحية للمرضى وخدمة المجتمع.