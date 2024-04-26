محافظ حريملاء يرعى توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية أصدقاء المرضى والمستشفى العام

وتضمنت الاتفاقية جوانب عديدة؛ منها: دعم المستشفى في توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وفق الاحتياج، وآلية مساعدة المرضى المحتاجين لخدمات الجمعية، وبرامج زيارات المرضى وتلمس احتياجاتهم، وإقامة المبادرات النوعية التي تخدم المرضى، وبرامج التوعية والتثقيف الصحي؛ وذلك بهدف تعزيز السلوك الصحي الإيجابي لدى المرضى وذويهم، وتقديم الخدمات الصحية والتسهيلات للمرضى المحتاجين.