"الهلال الأحمر" بمكة تتلقى أكثر من 478 ألف بلاغ خلال العام 2023م

وأوضحت الهيئة أن البلاغات تنوّعت ما بين حالات مَرضية، وكانت هي النسبة الأعلى بواقع 281277 بلاغًا، غالبيتها في العاصمة المقدسة، ثم جدة والطائف، على التوالي.