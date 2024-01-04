"الهلال الأحمر" بمكة تتلقى أكثر من 478 ألف بلاغ خلال العام 2023م

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، تلقي مركز القيادة والتحكم والترحيل الطبي التابع لها، لـ 478467 بلاغًا، خلال العام 2023.
وأوضحت الهيئة أن البلاغات تنوّعت ما بين حالات مَرضية، وكانت هي النسبة الأعلى بواقع 281277 بلاغًا، غالبيتها في العاصمة المقدسة، ثم جدة والطائف، على التوالي.
وأضافت أن بلاغات الحوادث المرورية حلت ثانيًا في مجموع بلاغات المنطقة، بواقع 197190بلاغًا، وكانت النسبة الأعلى لمحافظة جدة، تليها العاصمة المقدسة، وثالثًا الطائف.
وأكدت الهيئة أنها تسعى للوصول لزمن استجابة أقل من خلال تعاون قائدي المركبات مع سيارات الإسعاف، بفتح المجال لهم أثناء مباشرة الحالات، وعدم التجمهر الذي يعيق عمل الفرق وتأخر الوصول، إضافة إلى عدم ملاحقة سيارات الإسعاف، أثناء النقل والمباشرة للحالات الإسعافية الطارئة.
وتمتلك الهيئة أسطولاً إسعافيًا مجهزًا بأحدث التقنيات الإسعافية؛ لمواجهة الكوارث والأزمات الطارئة، مجهزة تجهيزًا كاملاً للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة.
بالإضافة إلى مركبات الإسعاف وعربات الدفع الرباعي وعربات الجولف والدراجات النارية.
وأوضحت الهيئة أن عدد المراكز بلغ 98 مركزًا بمنطقة مكة المكرمة تعمل على مدار الساعة، منها 24 مركزًا بمحافظة الطائف، و36 مركزًا بمحافظة جدة، و38 مركزًا تابعًا للعاصمة المقدسة بأطقمها من أطباء وأخصائيين وفنيين بإسعاف طب الطوارئ.
كما أكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة، أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق "أسعفني" الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد؛ لاسيما وأنه يحدد موقع المتصل بدقة عالية، مما يسهل من عملية وصول الفرقة الإسعافية لموقع البلاغ.