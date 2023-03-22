"الندوة العالمية" تثمّن جهود المملكة في حلّ أزمة المياه عالميًّا

وفي هذا الإطار ثمّنت الندوة جهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في إسهامها لحلّ مشكلة المياه عالميًّا، ودعمها المحفز لبرامج الندوة العالمية في هذا الإطار، والتي تركّزت على توفير المياه الصالحة للشرب في كثير من المناطق النائية والفقيرة في العديد من دول العالم، عبر حفر الآبار التي توفرها للإنسان والحيوان، وتسهم في إنعاش الحياة لكل من يعيش فيها؛ حيث يجد السكّان في أغلب الأحيان صعوبةً بالغة في الحصول على المياه؛ مما يضطرّهم لقطع مسافات بعيدة للحصول عليها، وهو عمل شاقّ يقع غالبًا على كاهل النساء والأطفال.