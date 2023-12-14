"ترميم مكة" تحصد المركز الأول على مستوى المملكة في مسابقة "تحدي الأثر"
تُوجت جمعية ترميم للتنمية بمكة المكرمة بالمركز الأول في مسابقة تحدي الأثر، فئات الجمعيات على مستوى المملكة، برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان متمثلة بالقطاع الثالث، والمشاركة المجتمعية.
وكرم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل الجمعية، حيث تسلم الجائزة الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالله بن علي آل دربه في حفل أقيم بالرياض تزامنًا مع اليوم السعودي والعالمي للتطوع؛ بهدف تعزيز وتكريم المتطوعين من المجتمع والإعلان عن جائزة التطوع.
وأعرب "آل دربه" عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يسجل لكل المتطوعين والمتطوعات والشركاء والداعمين وأعضاء وفريق ترميم للتنمية.
وأشار "آل دربه" إلى أنه تم تكريم الجمعية كقصة نجاح ملهمة في مبادرة تطوع وأثر التي تهدف إلى تحسين حياة المعاقين بتوفير حديقة في منزله تساعده في تغيير نفسيته.
وأضاف أن متطوعي الجمعية لهم دور بارز في مسيرتها منذ نشأتها وحتى الآن، وتسعى جمعية ترميم للتنمية في خلق مبادرات تطوعية مبتكرة تنعكس على تحقيق مؤشرات رؤية 2030 في رفع عدد المتطوعين وعدد الفرص التطوعية الاحترافية للوصول إلى مليون متطوع.