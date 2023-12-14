"ترميم مكة" تحصد المركز الأول على مستوى المملكة في مسابقة "تحدي الأثر"

وأضاف أن متطوعي الجمعية لهم دور بارز في مسيرتها منذ نشأتها وحتى الآن، وتسعى جمعية ترميم للتنمية في خلق مبادرات تطوعية مبتكرة تنعكس على تحقيق مؤشرات رؤية 2030 في رفع عدد المتطوعين وعدد الفرص التطوعية الاحترافية للوصول إلى مليون متطوع.