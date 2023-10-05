"تعليم جازان" تحتفل باليوم العالمي للمعلم 2023م

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، عبر مختلف مدارس التعليم العام، باليوم العالمي للمعلم 2023م، تحت شعار "المعلمون الذين نحتاجهم للتعليم الذي نريده"، بعدد من الفعاليات المتنوعة.
وقال المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، ملهي بن حسن عقدي: إن الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم، يهدف إلى إبراز دور المعلمين والمعلمات وترسيخه لدى أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات وأولياء أمورهم وأفراد المجتمع المحلي، وتعزيز دورهم ومكانتهم في نفوسهم.
وأضاف: أن الاحتفال يأتي باليوم العالمي للمعلم، للتأكيد على دورهم المهم في بناء الأجيال والمساهمة في حفظ أمن واستقرار وتنمية الوطن، وتأصيل وتعزيز المبادرات الإيجابية.
وأوضح "عقدي" أن المناسبة شملت العديد من الفعاليات؛ منها: تخصيص برنامج الإذاعة المدرسية لتقديم فقرات تعبر عن دور المعلم في التعليم وإبراز جهوده من خلال المشاركة الطلابية واللقاءات والحوارات المتنوعة وتكريمهم.