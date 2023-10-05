"تعليم جازان" تحتفل باليوم العالمي للمعلم 2023م

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، ملهي بن حسن عقدي: إن الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم، يهدف إلى إبراز دور المعلمين والمعلمات وترسيخه لدى أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات وأولياء أمورهم وأفراد المجتمع المحلي، وتعزيز دورهم ومكانتهم في نفوسهم.