"هيئة الصحفيين" بحفر الباطن تحتفل بعيد الأضحى وتكرم أعضاءها المشاركين بتغطية الحج

فيما رحب مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحفر الباطن سلمان المشلحي بالحضور وقدم لهم التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، مشيراً إلى أن هذا الحفل يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات واللقاءات التي تنظمها هيئة الصحفيين وتهدف للتواصل بين الإعلاميين وتحفيزهم على المزيد من الإبداع والتطوير وتعزيز العمل الإعلامي المشترك.