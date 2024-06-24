"هيئة الصحفيين" بحفر الباطن تحتفل بعيد الأضحى وتكرم أعضاءها المشاركين بتغطية الحج

احتفل فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمحافظة حفر الباطن، بعيد الأضحى المبارك، بحضور مدير وأعضاء الفرع وعدد من الإعلاميين والإعلاميات بالمحافظة.
فيما رحب مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحفر الباطن سلمان المشلحي بالحضور وقدم لهم التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، مشيراً إلى أن هذا الحفل يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات واللقاءات التي تنظمها هيئة الصحفيين وتهدف للتواصل بين الإعلاميين وتحفيزهم على المزيد من الإبداع والتطوير وتعزيز العمل الإعلامي المشترك.
وجرى خلال اللقاء تكريم أعضاء الفرع الذين شاركوا بتغطية موسم الحج لهذا العام وهم: "مقبل الشليخي، فواز الاسلمي، وزيرة الرميح".
كما تم تكريم كافيه (MARVEL Restaurant & Cafe) على استضافة ورعاية حفل معايدة فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمحافظة حفر الباطن للسنة الثانية.