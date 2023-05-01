نائب أمير حائل يستقبل مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة

واطلع "ابن مقرن" على استعدادات تنظيم مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2023، والذي يشارك به ما يزيد على 70 متحدثًا من مختلف دول ‏العالم، بمشاركة ‏عدد من ‏الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتصاحبه بعض الفعاليات في موقع بيئي متميز.