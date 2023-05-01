نائب أمير حائل يستقبل مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة

استقبل نائب أمير حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، في مكتبه، اليوم الإثنين، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور فرحان بن فالح الشمري.
واطلع "ابن مقرن" على استعدادات تنظيم مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2023، والذي يشارك به ما يزيد على 70 متحدثًا من مختلف دول العالم، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتصاحبه بعض الفعاليات في موقع بيئي متميز.
ونوّه إلى دعم القيادة الحكيمة للقطاع الصحي وإقامة المؤتمرات الدولية، بمتابعة من أمير المنطقة، ووزير الصحة، مؤكدًا مساندة فرق العمل لاستمرار نجاحات المؤتمر، كما في نسخه السابقة.
وأعرب مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، عن شكره لأمير منطقة حائل، ونائبه على الدعم المستمر، مشيرًا إلى أن مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2023؛ سيشهد المزيد من الفعاليات النوعية المصاحبة.