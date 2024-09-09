"الزهراني" يشهد تدشين برنامج دبلوم تقنية استزراع الأسماك بجامعة أم القرى

ويُعتبر هذا البرنامج، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين المجموعة الوطنية للاستزراع المائي وجامعة أم القرى، الأول من نوعه وأحد أهم مشاريع توطين صناعة الاستزراع السمكي التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، وتعتبر رافدًا اقتصاديًّا لدعم الناتج المحلي وزيادة الصادرات.. كما يستهدف زيادة تعزيز فرص أبناء وبنات المحافظة، وتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل، وسد احتياجاته الوظيفية.