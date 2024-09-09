"الزهراني" يشهد تدشين برنامج دبلوم تقنية استزراع الأسماك بجامعة أم القرى

شهد محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني اليوم تدشين النسخة الأولى لدبلوم تقنية استزراع الأسماك المبتدأ بالتوظيف، بحضور الوكيل المساعد للثروة الحيوانية والسمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي بن محمد الشيخي، ونائب رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية للاستزراع المائي المهندس بدر بن حامد العوجان، ومساعد الرئيس التنفيذي للكلية التطبيقية بجامعة أم القرى الدكتور أحمد بن راشد البشيري.
ويُعتبر هذا البرنامج، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين المجموعة الوطنية للاستزراع المائي وجامعة أم القرى، الأول من نوعه وأحد أهم مشاريع توطين صناعة الاستزراع السمكي التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، وتعتبر رافدًا اقتصاديًّا لدعم الناتج المحلي وزيادة الصادرات.. كما يستهدف زيادة تعزيز فرص أبناء وبنات المحافظة، وتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل، وسد احتياجاته الوظيفية.
وشدَّد محافظ الليث على أهمية هذه البرامج التي تخدم وتعزز فرص أبناء وبنات المحافظة، ومدى أهمية الاستثمار البشري من خلال تنمية الموارد البشرية التي تأتي متوافقة مع رؤية السعودية 2030م.
وأكد "البشيري" أن الكلية التطبيقية بجامعة أم القرى تحرص على دعم البرامج التدريبية والدبلومات التخصصية التطبيقية التي تعزز مهارات سوق العمل، وتساعد على سد الاحتياج.. مشيرًا إلى أن نطاق التعاون يشتمل على مجال التدريب الميداني المنتهي بالتوظيف، إلى جانب التعاون في استحداث البرامج التدريبية والتأهيلية والدبلومات، والتعاون في بناء الخطط والمقررات الدراسية، والدعم بتقديم الاستشارات العلمية والمهنية.