وكيل أمانة العاصمة المقدسة يتفقد الجزيرة الوسطية بشارع عمر قاض بالشرائع

تفقد وكيل أمين العاصمة المقدسة للمشاريع، المهندس هزاع بن فيصل الشريف، الحدائق العامة في نطاق بلدات الشرائع الفرعية؛ لمتابعة أعمال الصيانة الدورية والمعالجة المستمرة للتشوهات البصرية، بحضور عدد من القياديين والمختصين في المجال.
وأوضح حساب الأمانة عن توجيه وكيل أمين العاصمة المقدسة للتشغيل والصيانة المختصين، بمواصلة تكثيف واستمرارية أعمال الصيانة في الحدائق ضمن النطاق الإشرافي لأمانة العاصمة المقدسة، بهدف تحسين الواجهة الحضارية، وإيجاد متنفسات إضافية بمكة المكرمة.
كما وقف وكيل أمين العاصمة المقدسة للتشغيل والصيانة المهندس هزاع بن فيصل الشريف ومدير عام تشغيل وصيانة الطرق والإنارة المهندس عاطف بن فيحان الحكمي على الأعمال القائمة والمنجزة ميدانيًا لتأهيل الجزيرة الوسطية في طريق المهندس عمر قاض بمخطط الشرائع.
يذكر أن الجزيرة يبلغ طولها 2450 مترًا وأعمال بلاط متداخل بمساحة 31000 متر مربع، ويبلغ إجمالي الأعمدة الديكورية من الستانلس ستيل 40 عمودًا والأعمدة التجميلية المجلفنة 127 عمودًا بعدد فوانيس 254 فانوسًا، ومجموع أطوال الكابلات بمختلف المقاسات 5500 متر طولي.