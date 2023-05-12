وكيل أمانة العاصمة المقدسة يتفقد الجزيرة الوسطية بشارع عمر قاض بالشرائع

يذكر أن الجزيرة يبلغ طولها 2450 مترًا وأعمال بلاط متداخل بمساحة 31000 متر مربع، ويبلغ إجمالي الأعمدة الديكورية من الستانلس ستيل 40 عمودًا والأعمدة التجميلية المجلفنة 127 عمودًا بعدد فوانيس 254 فانوسًا، ومجموع أطوال الكابلات بمختلف المقاسات 5500 متر طولي.