جازان.. رجال أعمال يعبّرون عن مشاعرهم في ذكرى "يوم التأسيس"

كما تحدث رجل الأعمال حسن بن محمد العريشي قائلاً: إن يوم التأسيس هو ذلك اليوم الذي يُعلن للعالم أجمع حضارة الدولة السعودية وتاريخها العريق والأصيل الذي يمتد إلى مئات السنين، هذه الدولة السعودية الأولى التي أسسها الإمام محمد بن سعود (يرحمه الله) على النهج الإسلامي القويم، هذه الدولة التي صنعت لنفسها تاريخًا مجيدًا وأثبتت مكانتها القوية بين الأمم. وأضحت بيتًا للعرب والمسلمين تدافع عن قضاياهم وتسعى إلى تحقيق الإنسانية في العالم أجمع.