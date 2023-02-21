جازان.. رجال أعمال يعبّرون عن مشاعرهم في ذكرى "يوم التأسيس"

عبّر عددٌ من رجال الأعمال بمنطقة جازان عن سعادتهم بذكرى يوم التأسيس للدولة السعودية الأولى، مبدين اعتزازهم بتلك المناسبة الوطنية الغالية على نفوسهم، متباهين بمجد دولتهم الذي صنعه قادة حكماء.
وتحدث رجل الأعمال علي خمج قائلاً: "مناسبة يوم التأسيس هي مناسبة نعتز بها على مر العصور ففيها تأسست هذه الدولة العظيمة المملكة العربية السعودية التي نتباهى بها بين الأمم، فهي دولة راسخة في التاريخ وعلى مدى ذلك التاريخ الطويل حققت إنجازات متوالية. فيوم التأسيس حدثٌ سطره التاريخ بمِداد من ذهب ولن يُنسى أبدًا. ففي هذا اليوم وضع الإمام محمد بن سعود (يرحمه الله) أول لبنة لبناء الدولة السعودية الأولى".
وأردف: "فمن خلال هذه الذكرى الوطنية نسترجع تاريخ الدولة السعودية العريق الذي امتد إلى 300 عام . فيوم التأسيس يتحدث عن قصة الكفاح التي خاضها الإمام محمد بن سعود والرجال المخلصون (يرحمهم الله) وحققوا نصرًا مؤزرًا"، معتبرًا أن "سعادة الشعب السعودي بذكرى يوم التأسيس تُظهر قوة ترابط الشعب مع ولاة أمره".
وأشار إلى أن يوم التأسيس هو ذكرى لبداية قصة هذا الوطن العظيم الذي به قبلة المسلمين، فتأسيس الدولة السعودية يمثل نموذجًا سياسيًا وحدويًا متميزًا بين دول العالم، ونرجو من الله عز وجل أن يديم على بلادنا ازدهارها ومجدها وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان من كل مكروه".
وقال رجل الأعمال عبدالخالق بن عبدالسلام الشريف إن مناسبة يوم التأسيس هي مناسبة وطنية نفتخر بها في كل زمان ومكان، فهي تُظهر للجميع جذور عمق الدولة السعودية في التاريخ، ففي عام 1139 للهجرة أسس الإمام محمد بن سعود (يرحمه الله) الدولة السعودية الأولى وأصبحت الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى.
وأشار إلى أن الدولة السعودية الأولى شكلت وحدةً سياسيةً متّزنة في شبه الجزيرة العربية وتوالت لهذه الدولة المباركة العديد من الإنجازات التي تحققت بعون الله تعالى ثم بتضحيات قادتنا الرشداء.
وأكد أن ذكرى يوم التأسيس تُعيد لنا ذلك اليوم التاريخي الذي سطّر لنا ذلك المجد السعودي الذي انطلقت من خلاله الدولة السعودية الأولى بثبات وحكمة. فيوم التأسيس يحمل قيمًا إنسانية عديدة ويُظهر للجميع البذل والكفاح الذي قدمه الإمام محمد بن سعود والرجال المخلصون لتأسيس الدولة السعودية الأولى على نهجٍ إسلاميٍ قويم ومن خلاله تحقق الأمن والأمان في شبه الجزيرة العربية.
ودعا الله تعالى أن يجعل هذا البلد في نماء ورخاء دائمين وأن يحمي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان من كل سوء.
كما تحدث رجل الأعمال يحيى بن عبده حسن بن حكمي قائلاً: "إننا نستذكر من خلال يوم التأسيس امتداد الدولة السعودية التي أسسها الإمام محمد بن سعود (يرحمه الله)، فهذا اليوم نستلهم منه التضحيات التي قُدمت من أجل بناء الدولة السعودية الأولى على كتاب الله تعالى وسُنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فيوم التأسيس يعكس العمق التاريخي للدولة السعودية المباركة".
وأوضح أن الشعب السعودي ولله الحمد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقادة هذه الدولة الفتية منذ تأسيسها، فيوم التأسيس يحكي ولادة دولة عظيمة تملك تاريخًا مجيدًا يمتد إلى 300 عام، فأصبح للدولة السعودية شأن كبير بين دول العالم.
وأضاف أن يوم التأسيس يُبيّن التاريخ المشرق لبلادنا الحبيبة الذي يفخر به الجميع، فالمملكة العربية السعودية مرت بمراحل تاريخية مهمة تشكلت من خلالها عراقة وأصالة هذه الدولة العظيمة، فتاريخنا العريق جديرٌ بالاحتفاء به لما فيه من إرث ثقافي واجتماعي كبيرين.
وأكد أن يوم التأسيس يُشعِرُنا بالفخر والاعتزاز بوطننا العظيم، وهذا اليوم يُذكرنا بالملحمة الوطنية السعودية التي تحققت قبل 300 عام، ودعا المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وأن يديم الصحة والعافية على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف رجل الأعمال المهندس محمد بن صالح بابقي قائلاً: مناسبة يوم التأسيس هي مناسبة وطنية غالية على نفوس الشعب السعودي الذي يعتز بهذا الإرث التاريخي الذي أقامه الإمام محمد بن سعود (يرحمه الله) فيوم التأسيس هو نقطة انطلاق المجد السعودي.
وأبان أن "احتفاءنا بهذا اليوم المجيد هو تخليدٌ لذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى التي امتدت إلى 300 عام والتي نشرت الأمن والأمان في ربوع شبه الجزيرة العربية.
فمن خلال هذا اليوم نسترجع التاريخ العريق للدولة السعودية التي أصبحت لها مكانة عالية بين دول العالم.
فيوم التأسيس يُعيد لنا تلك البطولات السعودية منذ عهد تأسيس الدولة السعودية الأولى وإلى عهد تأسيس الدولة السعودية الثالثة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (يرحمه الله).
وسأل الله تعالى أن يحرس وطننا من شر الأعداء وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان من كل مكروه.
كما تحدث رجل الأعمال حسن بن محمد العريشي قائلاً: إن يوم التأسيس هو ذلك اليوم الذي يُعلن للعالم أجمع حضارة الدولة السعودية وتاريخها العريق والأصيل الذي يمتد إلى مئات السنين، هذه الدولة السعودية الأولى التي أسسها الإمام محمد بن سعود (يرحمه الله) على النهج الإسلامي القويم، هذه الدولة التي صنعت لنفسها تاريخًا مجيدًا وأثبتت مكانتها القوية بين الأمم. وأضحت بيتًا للعرب والمسلمين تدافع عن قضاياهم وتسعى إلى تحقيق الإنسانية في العالم أجمع.
وأضاف: "إننا نُفاخر بيوم التأسيس هذا اليوم الذي يحكي عراقة المملكة العربية السعودية وتجذرها في التاريخ.
فيوم التأسيس يحملُ في طياته إرثًا ثقافيًا كبيرًا، وله دلالاته ومعانيه الكبيرة فهو يحمل الوفاء لمؤسس هذه الدولة العظيمة قبل 300 عام ولكل من سانده من الرجال المخلصين (يرحمهم الله) الذين بذلوا الكثير من التضحيات لإرساء دعائم بناء الدولة السعودية التي قامت على كتاب الله تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم" .
وأشار إلى أن يوم التأسيس يُدون الملحمة الوطنية السعودية لتأسيس الدولة السعودية الأولى والتي عاصرت التاريخ لتصبح دولة شامخة لها تاريخها العريق. وندعو الله تعالى أن يديم على وطننا الخير والازدهار وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان من كل شر.