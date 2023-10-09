جامعة حفر الباطن توقع اتفاقية لاعتماد 6 برامج أكاديمية

وقّعت جامعة حفر الباطن، اليوم الاثنين، في مقرها، اتفاقية مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"؛ لاعتماد ستة برامج أكاديمية للجامعة.
جاء ذلك تحت رعاية محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود.
ووقّع الاتفاقيةَ رئيس جامعة حفر الباطن المكلف الدكتور محمد بن عتيق العنزي، والمدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور محمد بن صالح باشمّاخ.
وشملت الاتفاقية توقيع اعتماد ستة برامج أكاديمية وهي: "بكالوريوس علوم التمريض، وبكالوريوس علوم المختبرات الإكلينيكية، وبكالوريوس العلوم في الأحياء، وبكالوريوس العلوم في الكيمياء، وبكالوريوس علوم وهندسة الحاسب الآلي"، بالإضافة إلى برنامج ماجستير الطفولة المبكرة.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية، ضمن الاتفاقية الإطارية التي أبرمتها الجامعة مع الهيئة في مايو 2022م، لاعتماد 28 برنامجًا أكاديميًّا من برامج الجامعة.
وذلك بهدف تعزيز جودة التعليم وتمكين طلاب وطالبات الجامعة من الحصول على فرصة تعليمية متنوعة وثرية في بيئة جامعية جاذبة، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ويضمن تقديم مخرجات ذات جودة عالية تسهم في تلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز مكانة الجامعة محليًا ودوليًا.