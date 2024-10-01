"أمانة الطائف" تشارك منسوبيها "اليوم العالمي للقهوة"

شاركت أمانة محافظة الطائف، الثلاثاء، في "اليوم العالمي للقهوة"، بتخصيص موقع للقهوة في فناء المبنى الرئيس للأمانة بالنسيم.
يأتي ذلك في إطار جهود الأمانة لتحسين بيئة العمل وجعلها أكثر تفاعلية وراحة للعاملين، والتعريف بهذا المنتج الزراعي المميز.
وتهدف الأمانة من هذه المبادرة إلى خلق أجواء إيجابية ومريحة وممتعة للعاملين؛ ما يسهم في تعزيز الروح المعنوية وزيادة الإنتاجية.
وركزت خلال تعريفها بالمنتج على ارتباط القهوة بالإرث الثقافي للمملكة، وتعدّ من العادات والتقاليد التي ترسخ قيم ومعاني الكرم والضيافة، انطلاقًا من المجتمع السعودي معها ومع أجوائها المميزة، من حيث الزراعة والتحضير والتقديم؛ ما يبرز التنوع في طرق إعداد وتقديم القهوة السعودية.
وتتميز بلادنا بزراعة وتحضير وتقديم القهوة السعودية بلون ومذاق مختلفين في مختلف مناطقها، وتقدم للضيوف بطرق وأساليب متعددة ارتبطت دلالاتها القديمة بالتراث المحلي الثري.
كما واكبت القهوة السعودية التطور الذي شهدته بلادنا خلال العقود الماضية، وما زالت تعدّ رمزًا من رموز الجود والكرم العربي الأصيل.