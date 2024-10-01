"أمانة الطائف" تشارك منسوبيها "اليوم العالمي للقهوة"

وركزت خلال تعريفها بالمنتج على ارتباط القهوة بالإرث الثقافي للمملكة، وتعدّ من العادات والتقاليد التي ترسخ قيم ومعاني الكرم والضيافة، انطلاقًا من المجتمع السعودي معها ومع أجوائها المميزة، من حيث الزراعة والتحضير والتقديم؛ ما يبرز التنوع في طرق إعداد وتقديم القهوة السعودية.