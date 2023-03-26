انتظام 750 متدرباً ومتدربة بـ"المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء" في رابغ

يذكر أن "المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء" في رابع يعمل حالياً على تأهيل قرابة 750 متدربًا ومتدربة، تلبية لاحتياج الشركات الكبرى في المنطقة من الأيدي الوطنية العاملة في تخصصات (تقنية الصيانة الميكانيكية، تقنية الصيانة الكهربائية، تقنية اللحام ،الصحة والسلامة المهنية، تقنية عمليات التشغيل، تقنية الطاقة متجددة، تقنية القياسات والتحكم، تقنية تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، تقنية تشغيل محركات الديزل، تقنية معالجة مياه الصرف الصحي ).