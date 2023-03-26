انتظام 750 متدرباً ومتدربة بـ"المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء" في رابغ

انتظم ما يقارب من 750 متدرباً ومتدربة بـ"المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء" في رابغ، لمواصلة مسيرتهم التدريبية، حيث يعمل المعهد على تدريب متدربيه عبر "برنامج التوظيف المبتدئ بالتدريب"، جميع متدربيه موظفون حالياً في مجالات: (الطاقة المتجددة، والصيانة الميكانيكية والكهربائية واللحام والصحة والسلامة المهنية)، بالإضافة إلى عمليات التشغيل وتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، ومجالات تشغيل محركات الديزل، معالجة مياه الصرف الصحي، وأخيراً الآلات الدقيقة والتحكم).
وأوضح الرئيس التنفيذي للمعهد طارق الشمراني، أن "المعهد هو أحد معاهد الشراكات الإستراتيجية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتعاون مع شركة "أكوا باور" الرائدة في مجال الطاقة والمياه"، مضيفاً أن "المعهد وفق هذه الشراكة يواصل تحقيق أهدافه التي يعمل عليها نوعياً وكمياً محققاً أقصى ما يحتاجه أبناء الوطن من الجنسين من التأهيل والتدريب للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في المجالات الصناعية المختلفة".
وأشار "الشمراني" إلى أن "المعهد يحظى بشراكة إستراتيجية وفق علاقة تكاملية تضم المعهد والتدريب التقني وشركة "أكوا باور" وصندوق تنمية الموارد البشرية، بإشراف المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية، حيث تتبنى هذه الشراكة تأكيد رؤية المعهد نحو تأهيل وتطوير الكوادر البشرية الوطنية في المجالات التقنية والمهنية؛ وفقًا لمتطلبات الرؤية 2030 التي تستهدف استقطاب المخرجات الأفضل والمتميزة وصولاً إلى "توطين" الوظائف".
يذكر أن "المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء" في رابع يعمل حالياً على تأهيل قرابة 750 متدربًا ومتدربة، تلبية لاحتياج الشركات الكبرى في المنطقة من الأيدي الوطنية العاملة في تخصصات (تقنية الصيانة الميكانيكية، تقنية الصيانة الكهربائية، تقنية اللحام ،الصحة والسلامة المهنية، تقنية عمليات التشغيل، تقنية الطاقة متجددة، تقنية القياسات والتحكم، تقنية تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، تقنية تشغيل محركات الديزل، تقنية معالجة مياه الصرف الصحي ).