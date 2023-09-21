اعتبارًا من اليوم.. "بيئة مكة" تبدأ استعدادها للاحتفال باليوم الوطني الـ93

وتابع: في العاصمة المقدسة سيشارك مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة ومركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في "المعرض الزراعي" الذي تقيمه جمعية "رواد الزراعة" التعاونية بمكة المكرمة، مع فريق "لنغرسها" التطوعي، وجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، مع أمانة العاصمة المقدسة، في فعالية يوم الجمعة 22 سبتمبر في حديقة الآراك، من 4 عصرًا إلى 8 مساءً، بالإضافة إلى تجهيز فعاليةٍ احتفالًا باليوم الوطني 93 بمكتب العاصمة المقدسة يوم الاثنين 25 سبتمبر.