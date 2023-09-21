اعتبارًا من اليوم.. "بيئة مكة" تبدأ استعدادها للاحتفال باليوم الوطني الـ93

بدأ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، استعداداته للاحتفال باليوم الوطني الـ93.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن سلسلة من الفعاليات ستقام في محافظات منطقة المكرمة بمناسبة اليوم الوطني 93؛ مشيرًا إلى أنها مناسبة اعتزاز للجميع.
وقال "الخليف": نحن مجتمع وقيادة (نحلم ونحقق)! مبينًا أن إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بالوزارة ستشارك بالتعاون مع الشركات المشغلة للأسواق، من خلال تسخير جميع الإمكانيات التي تخدم هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع.
وأشار "الخليف" إلى أن هذا الحدث الوطني يمثل أهمية خاصة لجميع السعوديين.
وأضاف أن فرع الوزارة أتاح العديد من الفرص التطوعية على المنصة الوطنية للعمل التطوعي في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة؛ للمساهمة في غرس روح التطوع بالمجتمع واكتساب الخبرات واستثمار الوقت والقدرات وتعزيز روح الانتماء الوطني.
وكشف عن فعاليات ستقام في محافظة جدة بأحد الأسواق التجارية تحوي عدة أركان تعريفية (للمنحل، والحيوانات الأليفة، وأركان للكائنات الفطرية، والتصوير، والطيور، والمنتجات الزراعية، وأحواض الأسماك، والهدايا)، كما يجهز الفرع احتفالًا لمنسوبيه في مقره بجدة يوم الاثنين المقبل، تتضمن فرقة فنون شعبية وشاشات تفاعلية ومعرضًا، إضافة إلى رفع العلم السعودي وتوزيع الهدايا والأعلام على الموظفين والموظفات.
وفي يوم الثلاثاء القادم وبالتعاون مع بنك الدم وإدارة العلاقات العامة بمستشفى الثغر بجدة، وجمعية "ابتسم" سيقام في بهو برج دله عدة عروض توعوية وفعاليات متنوعة للموظفين، بالإضافة إلى توزيع الهدايا.
وتابع: في العاصمة المقدسة سيشارك مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة ومركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في "المعرض الزراعي" الذي تقيمه جمعية "رواد الزراعة" التعاونية بمكة المكرمة، مع فريق "لنغرسها" التطوعي، وجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، مع أمانة العاصمة المقدسة، في فعالية يوم الجمعة 22 سبتمبر في حديقة الآراك، من 4 عصرًا إلى 8 مساءً، بالإضافة إلى تجهيز فعاليةٍ احتفالًا باليوم الوطني 93 بمكتب العاصمة المقدسة يوم الاثنين 25 سبتمبر.
وفي محافظة الطائف سيتوشح مكتب الوزارة بالزينة والإضاءة، والأعلام الوطنية وشعارات اليوم الوطني، وسيتم توزيع الهدايا وستقام مبادرة تطوعية في حديقة الملك عبدالله لتوزيع أكثر من 500 شتلة، وفعالية لزراعة الشتلات في الحديقة، بالإضافة إلى توزيع أكثر من سبعة كيلوات من البذور على المواطنين والمقيمين بهدف المشاركة في الاحتفال باليوم الوطني، وزيادة الوعي البيئي والتوعية بأهمية التشجير وزراعة.
وفي محافظة العرضيات سيشارك مكتب الوزارة في معرض يحكي "بين الماضي والحاضر للزراعة" ويوضح الخدمات التي تقدّمها وزارة البيئة والمياه والزراعة من توجيه وإرشاد ودعم للمستفيدين.