"حركية" تمنحه لقب سفير.. أدبي الأحساء يصدر كتاب "سيرة ثلاثين عامًا من الكفاح والتحدي"

كما أن الكتاب يكشف عن همة قوية للمؤلف محمد بن سعد العميري الشهري وكيف تحدى الإعاقة بالثقة بالله أولاً، ثم بالعزيمة والإصرار، كما أن نادي الأحساء الأدبي يولي المبدعين من الشباب والشابات من ذوي الهمم من المعاقين خاصة اهتمامًا ورعاية، ويتبنى إبداعاتهم ومواهبهم وللنادي شراكات مع بعض الجمعيات التي تُعنى بهذه الفئة، وأنا أنصح بقراءة هذا الكتاب، وهو سيرة ذاتية تحمل مضامين كبيرة ومؤثرة، ميزتها أن كل كلمة في هذه السيرة صادقة، أشكر الابن محمد، وأتمنى له حياة سعيدة كما صنعها بتوفيق الله ثم بثقته بنفسه وإيمانه بأن سلم النجاح تبدأ صعبة خاصة لمن هم في مثل حالته، لكن الوصول إلى الهدف ليس صعبًا أو بعيدًا.وتخلل حفل التدشين