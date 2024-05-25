"تعليم عسير" و"منشآت" تطلقان سوق رواد الأعمال بمشاركة 30 طالبًا وطالبة

‏وأوضح "عقالا" أن البرنامج يهدف إلى تزويد الطلبة بالمهارات التي يحتاج إليها رائد الأعمال في مسيرته الريادية، ضمن ثلاثة مسارات يأتي سوق رواد الأعمال أحدها، ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلبة، وتزويدهم بالأدوات والمهارات الريادية اللازمة لبناء وتطوير مشروعات ابتكارية، بالإضافة إلى تطویر وتنمیة العقلیة الریادیة لديهم؛ لخلق جیل ناشئ مبتكر یحتضن رواد أعمال المستقبل، والممارسة التطبيقية من خلال سوق رواد الأعمال الناشئين، مشيرًا إلى أنه يستهدف طلاب التعليم العام بجميع مراحلهم.